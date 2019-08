Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.27)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.08.27).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.08.27).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden napközben a napos időszakok mellett elszórtan továbbra is számítanunk kell záporok, zivatarok kialakulására. Hajnalban a Nyugat-Dunántúlon képződhet foltokban pára, köd. Helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legmelegebb órákban 28-34 fok valószínű.



Szerda reggel nyugaton és néhol északon találkozhatunk párás, ködös körzetekkel. Napközben a sok napsütés mellett már csak helyenként, elsősorban északon fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A délkeleti szél csak kevés helyen élénkülhet meg. Délután 29-35 fokot mérhetünk, délkeleten lesz a legmelegebb.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden is elszórt záporokra, zivatarokra kell készülni, melyek környezetében vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Intenzívebb csapadékgócok esetén hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, vízátfolyások is kialakulhatnak. Erős, esetleg viharos széllökések záporok, zivatarok környezetében lehetnek, melyek jelentősen csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A meleg időben tompulhatnak reflexeink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló, zárt járműben! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden is a főként a meleg, fülledt idő veheti igénybe szervezetünket, front nem lesz térségünkben. Fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság továbbra is sokaknál előfordulhat. A fülledt idő miatt keringési és légzőszervi panaszok jelentkezhetnek, légszomj is előfordulhat, valamint vérnyomás-ingadozás és keringési problémák léphetnek fel. Éjszaka enyhe marad az idő, ami alvászavarokat, kialvatlanságot okozhat. 11 és 15 óra között többfelé erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

