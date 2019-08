Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.26)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.08.26).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.08.26).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfő reggel az ország északkeleti részén számíthatunk naposabb időre, máshol több felhő lehet az égen, és ezeken a tájakon az erőteljesebben megnövekvő gomolyfelhőkből elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A minimum-hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Napközben a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett több tájegységünkön is kialakulhatnak átmenetileg lokális jelleggel futó záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadásra is számítani kell. A szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 28-34 fokot mérhetünk, de a záporok, zivatarok után ideiglenesen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.



Kedd reggel ismét az északkeleti tájakon valószínű a legtöbb napsütés, máshol ismét megnövekedhetnek a felhők, és elszórtan átmeneti jelleggel futó zápor, zivatar kialakulhat. A szél továbbra is csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakulhat.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn több tájegységünkön is kialkulhatnak lokális jellegű záporok, zivatarok, melyek környezetében vizessé, csúszóssá válhatnak az utak. Intenzívebb csapadékgócok esetén hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, vízátfolyások is kialakulhatnak. Erős, esetleg viharos széllökések záporok, zivatarok környezetében lehetnek, melyek jelentősen csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A meleg időben tompulhatnak reflexeink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló, zárt járműben! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn sem lesz front térségünkben, de a meleg, fülledt idő miatt melegfronti tünetek jelentkezhetnek az érzékenyek körében. Fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság és migrénes fejfájás is kialakulhat. A fülledt idő miatt keringési és légzőszervi panaszok jelentkezhetnek, légszomj is előfordulhat, valamint vérnyomás-ingadozás és szívproblémák is felléphetnek. Éjszaka enyhe marad az idő, ami alvászavarokat, kialvatlanságot okozhat. 11 és 15 óra között többfelé erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

