Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.23)

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Péntek reggel elsősorban fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, de nyugaton erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és errefelé néhol átmeneti jeleggel egy-egy futó zápor is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt marad az északias irányú szél. A minimum-hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Napközben a napsütést elsősorban fátyolfelhők zavarhatják, de nyugaton erőteljesebb lehet továbbra is a gomolyfelhő-képződés, és itt néhol átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor újra előfordulhat. Az északi-északkeleti szél a déli tájakon megélénkülhet. A legmelegebb órákban 27 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton maradhatnak 30 fok alatt a maximumok.



Szombat reggel továbbra is fátyolfelhős égre számíthatunk elsősorban, de nyugaton, délnyugaton gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, melyekből néhol futó zápor is kialakulhat. Az északi-északkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken elsősorban nyugaton alakulhat ki néhol egy-egy futó zápor, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az utak, intenzívebb csapadékgócok esetén pedig hirtelen lecsökkenhet a látástávolság. Délen az északkeleti szelet kísérhetik élénk lökések, melyek csökkenthetik kissé a járművek menetstabilitását. Az egyre melegebb időben tompulhatnak reflexeink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló zárt járműben! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken nem lesz front térségünkben. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Reggel viszont a hűvös időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, végtagfájdalom is jelentkezhet, ekkor nagy lehet a megfázásveszély is. A nagy napi hőingás miatt a keringési- és szívproblémákkal élőkre nehéz nap vár, vérnyomás-ingadozás előfordulhat, ezért ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. 11 és 15 óra között többfelé erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

