Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.20)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.08.20).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden, államalapításunk ünnepén is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható, viszont rekkenő hőségre számíthatunk. Nyugaton és a főváros térségében délután megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Hajnalban 15-21, napközben 31-37 fok várható. Szerdán egy lassú mozgású hidegfront érkezik, melynek hatására feltámad az északi-északnyugati szél, a Dunántúlon némiképp lehűl a levegő. Az időnként megnövekvő felhőzetből csak északon alakulhat ki kevés zápor, zivatar. Nyugaton 23-28, máshol 29-36 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden is országszerte száraz, napos időre számíthatunk, így elsősorban a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben. A Dunántúl északi tájain és a főváros térségében napközben a déli-délkeleti szél élénkülhet meg, északnyugaton erős széllökések is előfordulhatnak. Ez csökkentheti némileg a járművek menetstabilitását. A nagy melegben tompulhatnak reflexeink, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot! Gyermekeinket, házi kedvenceinket ne hagyjuk a tűző napon álló zárt járműben! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden nem lesz front térségünkben, folytatódik a hőhullám, a kánikula már egészséges emberek szervezetét is igénybe veheti. A folyadékigény akár 3-4 liter is lehet, fizikai aktivitástól és testtömegtől függően. Ennek elmulasztása a kiszáradás mellett akár hőgutát is kiválthat, emellett a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll. Csuklóra, tarkóra tett vizes zsebkendővel, vízpermettel hűthetjük magunkat, a szívbetegek, keringési és vérnyomás-panaszokkal élők lehetőleg tartózkodjanak hűvös helyen! A nagyon erős UV-sugárzás akár 15-20 perc alatt is károsíthatja a bőrt, napszúrás elkerülése érdekében könnyű kalappal fedjük fejünket, a kisgyerekekre pedig szintén tanácsos világos színű sapkát adni! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

