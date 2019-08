Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.05)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.08.05).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.08.05).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést. Délután egy-egy zápor, zivatar csupán nyugaton és északon alakulhat ki helyenként. A nyugati szelet északon, északkeleten kísérhetik élénk lökések. Délután 25-30 fokot mérhetünk.



Kedden a napos-gomolyfelhős idő mellett főként az ország északi felén alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok. A délnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Hajnalban 12-18, délután 28-33 fok valószínű.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn is folytatódik többnyire száraz idő. Egy-egy futó zápor, gyenge zivatar északon, északnyugaton okozhat átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokat. A több helyen élénk nyugatias szélben kissé csökkenhet a járművek menetstabilitása. A sok napsütés miatt érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn nem várható fronthatás, de egy fokozatos melegedés kezdődik a felettünk lévő légkörben, ami melegfronti tüneteket okozhat a frontérzékenyeknél. Jellemző lehet a fáradékonyság, dekoncentráltság, emellett fejfájás, migrén is kialakulhat az arra hajlamosaknál. A hűvösebb hajnal miatt felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, majd az ezt követő gyors melegedés egyeseknél vérnyomás-ingadozást is előidézhet. A szelesebb tájakon nyugtalanság, ingerlékenység továbbra is felléphet. Az UV-sugárzás a napos időszakokban 11 és 15 óra között erős fokozatot ér el, gondoskodjunk bőrünk védelméről! Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

