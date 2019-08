Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.03)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szombaton (2019.08.03).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.08.03).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombat reggel délkeleten indulhat esősen a nap, de napközben már több napsütés várható. Elszórt záporok, zivatarok még kialakulhatnak, de már csak néhol szakadhat le az ég. Az északi-északnyugati szél megélénkül, több helyen megerősödik. Viharos széllökések zivatarok környezetében lehetnek. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakulhat.



Vasárnap sok lesz a napsütés, csak helyenként fordulhat elő gyenge lokális jellegű zápor, kisebb zivatar. Az északias szél sokfelé megélénkülhet. Hajnalban 10-16, délután 24-29 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton elszórtan alakulhatnak még ki záporok, zivatarok, melyek környezetében vizes, csúszós útszakaszokra, helyenként hirtelen lecsökkenő látástávolságra kell számítani. A zivatarok környezetében a feltámadó szél csökkentheti a menetstabilitást, de tőlük függetlenül is több helyen megerősödhet az északi-északnyugati szél. Vízátfolyásokat, villámárvizet okozó zivatar kisebb eséllyel alakulhat ki. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton hidegfronti hatás érvényesülhet, ami görcsös, reumatikus panaszokat, fejfájást, ízületi fájdalmakat okozhat a frontérzékenyek körében. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet. A feltámadó északnyugati szél miatt nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetünk, valamint várhatóan romlani fog hő- és komfortérzetünk is. Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozni fog, de a déli órákban a naposabb vidékeken eléri az erős fokozatot. Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

