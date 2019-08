Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.08.02)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.08.02).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.08.02).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Pénteken főként a Dunántúlon és az ország déli felén várható nagyobb mennyiségű csapadék, többfelé zivatar, de kisebb eső, záporok máshol is előfordulhatnak. A szél zivatarok környezetében feltámadhat. 24 és 31 fok közötti maximumokat mérhetünk, nyugaton lesz hűvösebb az idő. Szombaton szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok a napos időszakok mellett. Feltámad az északi-északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-30 fokra van kilátás.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken eleinte a Dunántúlon, majd keleten is egyre nagyobb területen várható eső, záporok, zivatarok kialakulása, melyek környezetében vizes, csúszós útszakaszokra, helyenként hirtelen lecsökkenő látástávolságra kell számítani. A zivatarok környezetében a feltámadó szél csökkentheti a menetstabilitást. Többfelé, de főként a déli és dunántúli tájakon nagyobb mennyiségű csapadék is leeshet, vízátfolyások, villámárvíz is kialakulhatnak. Az ország nagy részén ugyanakkor reggel még néhány órára kisüt a nap, érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken hidegfront érkezik térségünkbe. A fronthatás a középső tájakon gyengébb mértékben jelentkezik, ha pedig keleten él, akkor tünetei inkább csak estétől jelentkezhetnek a még mindig meleg, fülledt időben. A frontérzékenyek elsősorban görcsös fejfájást tapasztalhatnak. Emellett keringési problémák, vérnyomás-ingadozás is felléphet, kisebb rosszullét jelentkezhet. A magas páratartalom miatt a légzőszervi megbetegedésekkel küzdők állapota is romolhat, rosszullétet, nehézlégzést is tapasztalhatnak. Az UV-sugárzás időben és térben is ingadozni fog, de a déli órákban a naposabb vidékeken eléri az erős fokozatot. Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

