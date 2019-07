Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.27)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szombaton (2019.07.27).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.07.27).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként heves viharok is lehetnek felhőszakadás, jégeső és viharos szél kíséretében. Zivataroktól függetlenül is megélénkülhet a légmozgás. A csúcshőmérséklet általában 27 és 35 fok között, a tartósabban felhős északi tájakon néhol kevéssel 25 fok alatt alakul.



Vasárnap a nap első felében lesz több napsütés, reggel legfeljebb északkeleten és nyugaton fordulhat elő elszórtan zápor, egy-egy zivatar. Délutánra dél felől erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar. Keleten, északkeleten rendszerbe szerveződhetnek a viharok. Felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. A déli-délkeleti szél élénk, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharossá fokozódhat. Hajnalban 15-22, napközben 27-36 fokra számíthatunk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton is többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében vizes, csúszós utakkal, jelentősen lecsökkenő látástávolsággal találkozhatnak az útnak indulók. Hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, melyeket viharos széllökések kísérhetnek, így nagy mértékben romolhat a járművek menetstabilitása, illetve a felhőszakadások vízátfolyásokat is okozhatnak, helyenként jég is eshet. Zivataroktól függetlenül is többfelé élénk lesz a légmozgás, mely csökkentheti a menetstabilitást. A napos időszakokban ugyanakkor érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk a tűző napon parkoló autónkban gyermekeinket, házi kedvenceinket! Ha pedig hosszabb útra indulunk vigyünk magunkkal elegendő folyadékot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton nem érkezik front, de a változékony, fülledt, meleg idő elsősorban a keringési rendszer betegségeivel küszködőknél okozhat panaszokat. Náluk nehézlégzés, szédülés, rosszullét jelentkezhet, illetve ingadozhat a vérnyomás. Zivatarok környezetében az asztmások állapota romolhat. A meleg időben többen fáradékonyágot, kialvatlanságot tapasztalhatnak. 11 és 15 óra között a napos időszakokban erős, az ország déli felén többfelé nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! A napszúrás veszélye miatt ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon! Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

