Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.26)

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Péntek reggel az ország nagy részén kevés felhő lesz az égen, csak északkeleten és délnyugaton lehet felhősebb az ég, utóbbi tájegységünkön futó záporok, egy-egy zivatar is kialakulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. Napközben a napos időt már gyakrabban zavarhatják gomolyfelhők, melyekből több tájegységünkön is kialakulhatnak elszórtan átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok, egyes zivatarokat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Zivataroktól függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a délnyugati szél. Délután 31-36 fokot mérhetünk, de a zivatarokat követően átmenetileg visszaeshet a hőmérséklet.



Szombat reggel elsősorban északon, északkeleten, valamint délnyugaton mutatkozik esély futó záporok, zivatarok kialakulására, máshol naposabb időre ébredhetünk. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken már több tájegységünkön kell számítani átmeneti jelleggel futó záporok, zivatarok kialakulására, melyek környezetében vizes, csúszós utakkal, jelentősen lecsökkenő látástávolsággal találkozhatnak az útnak indulók. Hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, melyeket viharos széllökések kísérhetnek, így nagy mértékben romolhat a járművek menetstabilitása, illetve a felhőszakadások vízátfolyásokat is okozhatnak, helyenként jég is eshet. Zivataroktól függetlenül csak helyenként élénkülhet meg a délnyugati szél, mely kissé szintén ronthatja az autók egyensúlyát. A napos időszakokban ugyanakkor érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk a tűző napon parkoló autónkban gyermekeinket, házi kedvenceinket! Ha pedig hosszabb útra indulunk vigyünk magunkkal elegendő folyadékot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken sem lesz front térségünkben, ezen a napon is hőség várható, valamint fülledtebb lesz a levegő is, ami továbbra is az idősebbek és a szívbetegek számára lehet a legmegterhelőbb. Náluk keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, rosszullét is felléphet a nap folyamán, lehetőleg ők kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. Az egészséges szervezet számára is megterhelő lehet a meleg idő, fejfájás, dekoncentráltság, ingerültség jelentkezhet. Záporok, zivatarok környezetében fülledté válhat a levegő, ami rosszullétet, szédülést, légszomjat is előidézhet, felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. A meleg nyári éjszakák miatt pedig alvászavarok, álmatlanság is jelentkezhet. 11 és 15 óra között a napos időszakokban erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! A napszúrás veszélye miatt ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon! Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

