Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.25)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most csütörtökön (2019.07.25).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Csütörtökön gomolyfelhők zavarhatják meg időnként a napsütést, melyekből néhol gyenge zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti szél gyenge, mérsékelt lesz. Fokozódik a kánikula, a legmelegebb a Nyugat-Dunántúlon lehet, ahol 34-35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Másutt 29-33 fok várható.



Pénteken már erőteljesebb lesz a gomolyfelhőképződés, főként északkeleten és a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok, zivatarok, melyeket helyenként felhőszakadás, erős, viharos széllökések kísérhetnek. Hajnalban 15-21, délután 29-35 fokot mérhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Csütörtökön csak néhol fordulhat elő gyenge zápor, melyek környezetében átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk a tűző napon parkoló autónkban gyermekeinket, házi kedvenceinket! Ha pedig hosszabb útra indulunk vigyünk magunkkal elegendő folyadékot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Csütörtökön is frontmentes időre, de fokozódó kánikulára készülhetünk, ami továbbra is az idősebbek és szívbetegek számára lehet a legmegterhelőbb. Náluk keringési problémák, vérnyomás-ingadozás, rosszullét is felléphet a nap folyamán. Egy-egy gyenge zápor környezetében fülledté válhat a levegő, ami rosszullétet, szédülést, légszomjat is előidézhet. A melegre érzékenyeknél a fejfájás, fáradékonyság továbbra is jellemző lehet. A meleg nyári éjszakák miatt pedig alvászavarok, álmatlanság is jelentkezhet. 11 és 15 óra között a napos időszakokban erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! A napszúrás veszélye miatt ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon! Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

