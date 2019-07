Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.24)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.07.24).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szerdán (2019.07.24).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a Nap, a Dunától keletre azonban többször erősebben megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Északkeleten késő délután, kora este néhol zápor, kisebb eső is előfordulhat. Több helyen megélénkülhet az északias szél. Napközben 26-33 fok várható, északkeleten mérhetünk 30 fok alatti értékeket.



Csütörtökön gomolyfelhők zavarhatják meg időnként a napsütést, melyekből gyenge zápor főként északon alakulhat ki. A mérsékelt keleti, északkeleti szelet csak időnként kísérhetik élénk lökések. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb a Nyugat-Dunántúlon lehet, ahol 34-35 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Másutt 29-33 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán kisebb eső, zápor továbbra is csak északon, északkeleten fordulhat elő a késő délutáni óráktól, ezeken a területeken átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokkal találkozhatnak a közlekedők. Helyenként élénk lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet, melyek kissé csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjuk a tűző napon parkoló autónkban gyermekeinket, házi kedvenceinket! Ha pedig hosszabb útra indulunk vigyünk magunkkal elegendő folyadékot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán sem lesz front felettünk, az egyre melegedő idő azonban továbbra is megterhelő lehet sokak számára. Elsősorban az idősebbek és a szívbetegek panaszai erősödhetnek fel. A keringési problémák, vérnyomás-ingadozás mellett főként északkeleten a fülledt levegő rosszullétet, szédülést, légszomjat is előidézhet. A melegre érzékenyeknél a fejfájás, fáradékonyság továbbra is jellemző lehet. 11 és 15 óra között a napos időszakokban erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! A napszúrás veszélye miatt ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon! Fogyasszunk sok folyadékot és könnyű, vitamindús ételeket!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon