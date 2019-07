Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.21)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.07.21).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.07.21).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel gyengén, illetve változóan felhős időre ébredhetünk, de északkeleten elszórtan kisebb eső, egy-egy futó zápor is előfordulhat. Nem lesz jelentős a légmozgás. A minimum-hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Délután a kánikulában a déli tájak kivételével egy hidegfront érkeztével többfelé kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Az élénk délnyugati szelet délután északnyugat felől megerősödő, északnyugatira forduló szél váltja fel, mely zivatarok környzetében viharos is lehet. A legmelegebb órákban 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.



Hétfő reggel a déli tájakon egy-egy gyenge futó zápor előfordulhat, máshol naposabb időre ébredhetünk. Általában gyenge, mérsékelt lesz az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap a déli tájak kivételével többfelé kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, ezeken a területeken vizes, csúszós útszakaszokkal talákozhatnak a közlekedők, valamint a csapadékhulláskor jelentősen lecsökkenhet a látástávolság, illetve az erős, viharos széllökések nagy mértékben ronthatják a járművek menetstabilitását. Helyenként hevesebb vihar sem kizárt, mely vízátfolyást is okozhat, jégeső is eshet. Zivataroktól függetlenül kezdetben a délnyugati szél lehet élénk, majd délután északnyugat felől az északnyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, erős lökések, melyek szintén ronthatják az autók egyensúlyát. A napos időszakokban viseljünk vezetés közben napszemüveget. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap a kánikula miatt elsősorban a melegfrontra érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Jellemző lehet a fáradékonyság, aluszékonyság, egyeseknél pedig fejfájás, migrén is jelentkezhet. Emellett keringési problémák, valamint vérnyomás-ingadozás is kialakulhat. Délután az északnyugati tájakat egy hidegfront közelíti meg, így az itt élőknél a késő délutáni óráktól már hidegfronti tünetek fordulhatnak elő, azaz a fejfájás, a nagyon érzékenyeknél pedig a görcsös panaszok kerülhetnek előtérbe. A záporok, zivatarok idején a légzőszervi betegségben szenvedők állapota átmenetileg romolhat, felerősödhetnek az asztmatikus tünetek. A fülledt idő miatt légszomj, rosszullét is előfordulhat. 11 és 15 óra között a napos időszakokban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! Továbbra is ajánlott minél több szezonális zöldséget, gyümölcsöt, valamint elegendő folyadékot fogyasztani.

