Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.20)

Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most szombaton (2019.07.20).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szombaton a napsütés lesz túlsúlyban, egy-egy zápor, zivatar északon, északkeleten fordulhat elő a délutáni órákban. A Dunántúlon és északon több helyen megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.



Vasárnap is sok lesz a napsütés, de a délutáni órákban az északi, északnyugati tájakon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. Délután 31-35 fokig melegszik a levegő.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szombaton már csak északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeken a területeken fordulhatnak elő vizes, csúszós útszakaszok. A záporok miatt átmenetileg lecsökkenhet a látástávolság, és erős széllökések ronthatják a járművek menetstabilitását. A túlnyomóan napos időben viseljünk vezetés közben napszemüveget. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szombaton frontmentes időjárás várható, de a meleg miatt a melegfrontra érzékenyek tünetei felerősödhetnek. Jellemző lehet a fáradékonyság, aluszékonyság, egyeseknél pedig fejfájás, migrén is jelentkezhet. Emellett keringési problémák, valamint vérnyomás-ingadozás is kialakulhat. A záporok, zivatarok idején a légzőszervi betegségben szenvedők állapota átmenetileg romolhat, felerősödhetnek az asztmatikus tünetek. A fülledt idő miatt légszomj, rosszullét is előfordulhat. 11 és 15 óra között erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk védelméről! Továbbra is ajánlott minél több szezonális zöldséget, gyümölcsöt, valamint elegendő folyadékot fogyasztani.

