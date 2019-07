Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.07.16)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.07.16).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.07.16).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden a napos-gomolyfelhős időben legfeljebb elvétve alakulhat ki jelentéktelen zápor. Az északi-északnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 5 és 14 fok között alakulhat a legalacsonyabb hőmérséklet, délután pedig 24-28 fokig melegszik a levegő.



Szerdán is marad a napos-gomolyos idő, számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 7-16 fok valószínű. A csúcshőmérséklet 25-29 fok között alakulhat.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden is sok napsütés ígérkezik, leginkább a napszemüvegekre lesz szükség vezetés közben. Napközben csak kis eséllyel alakulhat ki egy-egy gyenge zápor, átmenetileg vizes, csúszós utakat eredményezve. Több helyen élénk, néhol erős északnyugati szél csökkentheti kissé a járművek menetstabilitását. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden is frontmentes marad időjárásunk. Érdemes lesz kicsit rétegesebben felöltözni hajnalban, többfelé hűvös reggelre kell készülni, emiatt felerősödhetnek az ízületi panaszok. Délelőtt gyorsan melegszik majd az idő, ami keringési problémákat, vérnyomás-ingadozást idézhet elő. Az emelkedő hőmérséklet a melegre érzékenyeknél fáradékonyságot, bágyadtságot, tompaságot okozhat, a fokozottan érzékenyeknél fejfájás, migrén is kialakulhat. Az UV sugárzás már többfelé erős lehet, ezért ha sok időt töltünk a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Továbbra is ajánlott minél több szezonális zöldséget, gyümölcsöt, és elegendő folyadékot fogyasztani.

