Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.23)

Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.06.23).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.06.23).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel többfelé erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, elszórtan záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell. Északkeleten élénk lehet az északkeleti szél, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 20 fok között alakulhat. Napközben a napos-felhős időben a megnövekvő gomolyfelhőkből sokfelé kialakulhatnak futó záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Az északias szelet többfelé kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. Délután 23-30 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.



Hétfő reggel változóan-erősen felhős időre ébredhetünk, elszórtan egy-egy futó zápor is kialakulhat. Nyugaton és északkeleten élénk lehet az északias szél. A minimum-hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap is marad többfelé a záporos-zivataros idő, helyenként hevesebb viharok is lehetnek, így számítani kell vizes, csúszós utakra, néhol vízátfolyásokra. Zivatarok környezetében viharos széllökések ronthatják jelentős mértékben a járművek menetstabilitását, illetve a csapadékhulláskor nagy mértékben romolhatnak a látási viszonyok. Zivataroktól függetlenül is helyenként ronthatják élénk északias széllökések az autók egyensúlyát. Kezdetben néhol pára-, ködfoltok okozhatnak korlátozott látási viszonyokat. A napos időszakokban ugyanakkor érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap hidegfront éri el térségünket, így az érzékenyek körében görcsös panaszok, hasi- és izomgörcsök, fejfájás is jelentkezhet. A szív és keringési rendszer megbetegedéseivel küzdők vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat és gyakori rosszullétet tapasztalhatnak, így ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést. A szelesebb tájakon fokozódhatnak a fejfájásos tünetek. Az UV-sugárzás a napos időszakokban erős lesz, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, valamint igyunk elegendő vizet, ásványvizet!

