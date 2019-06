Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.16)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.06.16).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.06.16).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap reggel nyugaton, északnyugaton erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és ezeken a tájakon elszórtan egy-egy futó zápor, néhol esetleg zivatar is kialakulhat. Máshol kevés felhőre számíthatunk, napos időre ébredhetünk. Nyugaton, északnyugaton északira, északnyugatira fordul a szél, melyet élénk, erős lökések kísérhetnek. A minimum-hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Napközben még sokfelé kitart a hőség, viszont egy érkező hidegfront hatására a napos időszakok mellett több tájegységünk is számítani kell átmeneti futó záporok, zivatarok kialakulására, helyenként hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadás, jégeső és viharos szél kíséretében. Az északira, északnyugatira forduló szelet zivataroktól függetlenül is kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 27-37 fokot mérhetünk, nyugaton maradhat 30 fok alatt a csúcshőmérséklet, viszont a viharokkal együtt hirtelen több fokot hűlhet a levegő.



Hétfő reggel változóan-erősen felhős időre ébredhetünk, helyenként futó záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. Nyugaton, északnyugaton, valamint északkeleten élénk, erős lehet az északias szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap már többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, helyenként hevesebb viharok is lehetnek, így számítani kell vizes, csúszós utakra, helyenként vízátfolyásokra is. Zivatarok környezetében viharos széllökések ronthatják jelentős mértékben a járművek menetstabilitását, akár leszakadt vezetékek, törmelékek is utunkba kerülhetnek, illetve a csapadékhulláskor nagy mértékben romolhatnak a látási viszonyok. Zivataroktól függetlenül is többfelé ronthatják élénk, erős északias széllökések az autók egyensúlyát. A napos időszakokban ugyanakkor érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Sokfelé még kitart a hőség, a meleg, fülledt időben megnőhet a reakcióidő, ezért vezessünk fokozott óvatossággal, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap még sokfelé kitart a hőség, de napközben az északnyugati tájak felől egy hidegfront éri el térségünket, melynek hatása az egész országra csak az esti, éjszakai órákra terjedhet ki. Tehát még sokfelé kitart majd a hőség, mely az egészséges szervezet számára is intenzív megterhelést jelent. Felléphet fáradtság, fejfájás, migrén, alvászavar, ingerültség, romolhat a fizikai és a szellemi teljesítőképesség. Különösen az idősek és a gyerekek számára okozhat gondot a forróság, szédülés, rosszullét, hányinger előfordulhat. A fülledt idő miatt nehézlégzés jelentkezhet, a zivatarok környezetében pedig romolhat az asztmások állapota. 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, viseljünk szalmakalapot, napszemüveget! Napközben még csak nyugaton, északnyugaton fog érvényesülni a hidegfront hatása, mely elsősorban görcsös panaszokat okozhat. Kerüljük a nehéz, zsíros ételek fogyasztását, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

