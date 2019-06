Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.11)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most kedden (2019.06.11).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most kedden (2019.06.11).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Kedden folytatódik a kánikula. A napos időt csak a délután megnövekvő gomolyfelhők zavarhatják meg, melyekből elszórtan - főleg keleten, a főváros környékén és a Dunántúli-középhegységben - alakulhat ki egy-egy frissítő zápor, zivatar. A délkeleti szél többfelé élénk, nyugaton néhol erős lehet. Napközben 30-34 fokot mérhetünk.



Szerdán legtöbbször keleten, északkeleten zavarhatják gomolyfelhők a napsütést. Egy-egy zápor, zivatar is főként itt fordulhat elő. A déli-délkeleti szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk, helyenként erős lökések. Hajnalban 16-22, délután 31-35 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Kedden is folytatódik a napos, meleg idő, így elsősorban a napszemüvegekre lehet szükség vezetés közben. Egy-egy futó zápor, zivatar elsősorban keleten, a főváros környékén és a Dunántúli-középhegységben fordulhat elő, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszóssá válhatnak az érintett útszakaszok. A délkeleti szelet többfelé élénk, északnyugaton erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében azonban viharos lökések csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A meleg időben megnőhet a reakcióidő, ezért vezessünk fokozott óvatossággal, tartsunk nagyobb követési távolságot! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Kedden is frontmentes időre készülhetünk. Folytatódik a kánikula, ami továbbra is megterhelheti szervezetünket. A meleg miatt többeknél előfordulhat fáradékonyság, alvászavarok, fejfájás, egyeseknél migrén. A szív- és keringési rendszer betegségeiben szenvedők körében rosszullét, vérnyomás-ingadozás is előfordulhat. A kissé szeles időben egyeseknél ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. 10 és 16 óra között erős, sokfelé nagyon erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, viseljünk szalmakalapot, napszemüveget! Kerüljük a nehéz, zsíros ételek fogyasztását, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

