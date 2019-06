Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.05)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most szerdán (2019.06.05).



36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Szerdán a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett sokfelé erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és többfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként hevesebb viharok is lehetnek, melyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. Zivataroktól függetlenül is többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. Délután 23-29 fokot mérhetünk, de a zivatarokat követően több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.



Csütörtökön is többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is de a nap második felében délnyugaton már jelentősen csökken a csapadék kialakulásának esélye. Emellett ismét számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra. A déli-délnyugati szelet élénk, a Dunántúl déli felén erős, zivatar idején viharos lökések kísérhetik. Kora reggelre főként a Dunántúlon és északon válhat párássá, foltokban ködössé a levegő. 12-17 fokos minimumokat követően délután 22-29 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Szerdán eleinte keleten, napközben többfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, melyek környezetében vizessé, csúszóssá válhatnak az érintett útszakaszok. Intenzív záporok és a hevesebb zivatarok környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedők dolgát, az erős, viharos széllökések pedig jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Zivataroktól függetlenül az élénk délkeleti lökések ronthatják kissé az autók egyensúlyát. A napos időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A meleg, olykor fülledt idő miatt megnőhet a reakcióidő, ezért vezessünk fokozott óvatossággal! Kezdetben elsősorban a déli és a délnyugati tájakon pára, köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Szerdán sem lesz front térségünkben, de a meleg, fülledt idő miatt migrénes panaszok, fáradékonyság, alvászavar és vérnyomás-problémák egyaránt előfordulhatnak. Zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmások tünetei. A csapadékos tájakon ugyanakkor a hő- és komfortérzet csökken, a párás időben jelentősen romlik a közérzet. Az UV-sugárzás a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, továbbra is ajánlott a fényvédőkrém használata. Nő a napszúrás és a leégés veszélye. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

