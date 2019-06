Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.06.03)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.06.03).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.06.03).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn a napos időszakok mellett ismét több helyen kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Az időnként élénk északkeleti szél ezek környezetében feltámadhat. Délután 26-30 fokot mérhetünk, de a zivatarok elvonultával visszaesik a hőmérséklet. Kedden is meleg időre van kilátás, csak a többfelé kialakuló záporok, zivatarok hűthetik le a levegőt. Helyenként felhőszakadás, jégeső továbbra is előfordulhat. Gyenge, mérsékelt lesz a keleties légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések lehetnek. Délután 23-29 fok valószínű.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Hétfőn elszórtan számíthatunk újabb záporokra, zivatarokra, melyek környezetében vizessé, csúszóssá válhatnak az érintett útszakaszok. Intenzív záporok és a zivatarok környezetében hirtelen lecsökkenhet a látástávolság, az erős, viharos széllökések pedig jelentősebben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. Zivataroktól függetlenül helyenként élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet, mely kissé ronthatja az autók egyensúlyát. Napközben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A meleg, olykor fülledt idő miatt megnőhet a reakcióidő, ezért vezessünk fokozott óvatossággal! Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn sem érkezik front. A levegő tovább melegszik, emiatt a melegfronti jellegű tünetek még tovább erősödhetnek. A korábbi napoknál intenzívebb migrénes fejfájásra, alvásnehézségekre kell készülni. A változékonyabb időjárás következtében fokozódnak a vérnyomásproblémák és a keringési panaszok. Az asztmások és légzőszervi megbetegedéssel küzdők körében gyakori lesz a légszomj és a nehézlégzés. A csapadékos tájakon a hő-és komfortérzet csökken, a párás időben jelentősen romlik a közérzet. Az UV-sugárzás a napos időszakokban elérheti az erős fokozatot, továbbra is ajánlott a fényvédőkrém használata. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

