Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.05.20)

Ilyen időjárásra készülj most hétfőn (2019.05.20).



36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Hétfőn a napsütés mellett fátyolfelhők lesznek az égen, illetve délután erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és több tájegységünkön is számítani kell lokális jellegű záporokra, zivatarokra. Helyenként heves viharok is lehetnek felhőszakadással, jégesővel. A déli-délnyugati szelet sokfelé élénk, a Dunántúlon erős, zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.



Kedden északkeleten felhős időre, helyenként záporokra ébredhetünk, máshol változóan, gyengén felhős lesz az ég. Napközben a napos időszakok mellett gyakran erősen megnövekszik a felhőzet és szinte bárhol előfordulhatnak lokális jellegű záporok, zivatarok. A délnyugati szél sokfelé erős, néhol nyugaton és zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 7-13, délután 18-23 fok várható.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Eleinte még északnyugaton eshet, majd délutántól ismét több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok. Környezetükben vizes, csúszós utakra, hirtelen lecsökkenő látástávolságra, helyenként jégesőre és viharos széllökésekre kell számítani, melyek jelentősen csökkenthetik a menetstabilitást. Néhol a hirtelen lezúduló csapadék vízátfolyásokat okozhat. A déli-délnyugati szelet zivataroktól függetlenül is többfelé élénk, nyugaton erős lökések kísérhetik. A napos időszakokban szükség lehet a napszemüvegre. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Hétfőn nem érkezik front térségünkbe, de a változékony, záporokkal, zivatarokkal tarkított idő az érzékenyeknél vérnyomás-ingadozást, keringési panaszokat okozhat. Az élénk, erős légmozgás fejfájást, nyugtalanságot válthat ki. A záporokat, zivatarokat követően fülledtté váló levegő miatt légszomj, nehézlégzés és mellkasi fájdalom is előfordulhat. A zivatarok környezetében az asztmások állapota is romolhat. Az UV-sugárzás a tartósabban napos tájakon érheti el az erős fokozatot, itt érdemes lesz bőrünk védelméről is gondoskodni. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

