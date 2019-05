Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.05.19)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.05.19).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most vasárnap (2019.05.19).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Vasárnap a gomolyfelhők mellett dél felől megnövekszik a fátyolfelhőzet is, napközben elsősorban az északi területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Este azonban dél felől újabb zivatarok, köztük heves zivatarok is érkezhetnek. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol északkeleten erős lökések kísérhetik. Délután 22-27 fokig emelkedhet a hőmérséklet.



Hétfőre virradó éjszaka főként a Dunától keletre, kora délutántól pedig a Dunántúlon és északon alakulhatnak ki újabb záporok, zivatarok. A Tiszántúlon lehet naposabb, melegebb az idő. A délies szél többfelé feltámad, nyugaton erős lökések kísérhetik. Délután 20-24 fokra számíthatunk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Vasárnap napközben szórványos záporok, zivatarok okozhatnak vizes, csúszós útszakaszokat, környezetükben hirtelen lecsökkenhet a látástávolság. Az Északi-középhegység és a Dunakanyar térségében a hirtelen lezúduló csapadék vízátfolyásokat is okozhat. A délies szél északkeleten és zivatar környezetében támadhat fel, mely kis mértékben ronthatja a járművek menetstabilitását. Napos időszakokban szükség lehet a napszemüvegre. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Vasárnap fronthatás nem érvényesül, a melegedés azonban tovább folytatódik, ami melegfronti tüneteket eredményezhet az érzékenyek körében. Az érintettek tompábbak, fáradékonyabbak lehetnek, valamint fejfájás, migrén, keringési panaszok is kialakulhatnak. A záporokat, zivatarokat követően fülledtté váló levegő miatt légszomj, nehézlégzés és mellkasi fájdalom is előfordulhat. A zivatarok környezetében az asztmások állapota is romolhat. Az UV-sugárzás keleten, délkeleten érheti el az erős fokozatot, itt érdemes lesz bőrünk védelméről is gondoskodni. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

