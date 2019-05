Időjárás: mire számíthatunk ma? (2019.05.17)

Sapka? Sál? Rövidgatya? Strandpapucs? Hiába nézel ki az ablakon, mégsem tudod eldönteni, mit vegyél fel ma? Segítünk! Ilyen időjárásra készülj most pénteken (2019.05.17).



Mutatjuk, milyen időjárásra készülj most pénteken (2019.05.17).

36 órás előrejelzés

Nem tudod, mit vegyél fel reggel? Kíváncsi vagy várható-e csapadék, illetve mire számíthatsz, ha autóba ülsz? Esetleg a napi orvosmeteorológiai előrejelzés, pollen és UV helyzet is érdekel? Itt a Pénzcentrum napi időjárásjelentése:

Pénteken még a felhők lesznek túlsúlyban, de főként a nap második felében már hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. Északkeleten, keleten kezdetben kisebb eső, délután egy-egy zápor fordulhat elő. A délire forduló szelet északnyugaton kísérhetik élénk lökések. Erősödik a nappali felmelegedés, 17-22 fok várható.



Szombaton már országszerte több órára kisüt a nap, a megnövekvő gomolyokból főként északkeleten és nyugaton alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A déli-délkeleti szél a Dunántúlon sokfelé élénk lehet. Hajnalban 6-12, délután 21-27 fokot mérhetünk.

Közlekedésmeteorológiai jelentés

Pénteken reggel északon és nyugaton többfelé párás, ködös tájak fordulhatnak elő, romolhat a látástávolság. Kezdetben északkeleten, keleten kisebb eső okozhat vizes, csúszós útszakaszokat, majd a nap második felében ugyanitt alakulhatnak ki záporok, kis eséllyel zivatarok, melyek lokálisan nedves útviszonyokat eredményezhetnek. A szél nagyrészt mindenütt gyenge, mérsékelt marad, egyedül a Dunántúl északi felén élénkülhet meg időnként, mely kis mértékben ronthatja a járművek menetstabilitását. Napos időszakokban szükség lehet a napszemüvegre. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Orvosmeteorológiai jelentés

Pénteken nem érvényesül fronthatás, de a melegedés hatására melegfrontot jellemző tünetek továbbra is előfordulhatnak az érzékenyebbeknél és kissé fokozódhatnak is. Az érintettek tompábbak, aluszékonyabbak lehetnek a megszokottnál, illetve tartósabban is tapasztalhatnak fejfájást, migrént. A fellépő tüneteken a testmozgás és a zöld tea is segíthet. A kissé változékony időben vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, a záporok, zivatarok területén légszomj, nehézlégzés és mellkasi fájdalom egyaránt felléphet. Fogyasszunk vitaminokban gazdag ételeket, gondoskodjunk a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről!

KATTINTS! Folyamatosan frissülő időjáráshírek aloldalunkon