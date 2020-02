Ide utazz fillérekből 2020-ban: itt a nemzetközi bakancslista

Egyre többen utaznak a világban, és ami még érdekesebb, hogy sokan döntenek úgy, egyedül vágnak neki a kalandnak. Hála a széleskörű internet elérésnek és a tapasztalt utazók beszámolóinak, ma már pontosan tudjuk, hova érdemes, és hova nem érdemes utazni kísérő nélkül. A Pénzcentrum most a legolcsóbban elérhető helyszíneket gyűjtötte össze, ahol ráadásul még a közbiztonság is kiváló.

Az új helyek felfedezésének egyik legerőteljesebb módja a szóló utazás: nem csak sokkal szabadabb vagy, ha egyedül vágsz neki a világnak, de sok felesleges stressztől is megkímélheted magadat, sőt, ráadásként még az önbizalmad is megerősödik. Természetesen fontos, hogy megfelelően tájékozódj a helyről, hogy biztonságban legyél végig. A Huffington Post utazási szakértőket és bloggereket kért fel, hogy gyűjtsék össze 2020 legjobb úti céljait magányos turistáknak.

Szlovénia

Szlovéniát úgy is szokták emlegetni, mint Európa egyik legszebb és legzöldebb országát. Nem csak hegyi falakban épült mesebeli kastélyokat látogathatunk meg a (Predjama kastélyt), de a föld alatti barlangvonatokkal is utazhatunk, mint Indiana Jones. Egészen kicsi országról van szó, ám rendkívül jó adottságokkal rendelkezik: nem csak síelésre alkalmas, de még tengerpartja is van. Nem csoda, hiszen négy nagy európai földrajzi régió találkozik az országban: az Alpok, a Dinári-hegység, a Kárpát-medence és a Mediterráneum. A közbiztonsága kifejezetten jó, és nem csak a fiatalabb generáció beszél angolul, hanem az idősebbek is.

Mivel egészen közeli országról van szó, közvetlen repülőjárat nem indul Budapestről, érdemes tehát autóval nekivágni, a 470 kilométeres útnak, esetleg busszal vagy vonattal.





Rotterdam, Hollandia

Aki nem szeretni a tömeget, és a turisták hadait, az Amsterdam helyett látogasson el Rotterdamba. Tömegközlekedéssel könnyen bejárható, és természetesen bicikliutakban is bővelkedik. A modern építészet szerelmeseinek egyenesen kötelező, de éhen maradni sem egyszerű itt: legeredményesebben a Markthal és a Fenix Food Factory falami belül lehet megismerkedni a holland konyhával.

Közvetlen járat Budapestről ugyan nincs, de londoni átszállással, vagy bécsi indulással könnyel elérhető úti célról van szó: már akár 17 ezer forintért is eljuthatunk Hollandia második legnépesebb városába.





Málta

Ez a hihetetlenül elbűvölő és gyönyörű európai sziget közvetlenül az Olaszország partjainál található: felejthetetlen kalandot ígér. Aki autót bérel, az mindössze néhány nap alatt felfedezheti mindkét szigetet, és közelebbről is megnézheti a görbe, macskaköves utcákat, vagy a lenyűgöző Kék lagúnát.

Aki időben lefoglalja, most még simán találhat 23 ezer forintos repülőjegyeket Málta fővárosába, Valettába.

Oman

Tedd a szívedre a kezed: ha most egy vaktérképen be kellene jelölnöd Omant, sikerülne? Kár, pedig egy lenyűgöző adottságokkal rendelkező országról van szó, amely nem utolsó sorban annyira biztonságos, hogy akár egyedül is nekivághatsz. A helyiek barátságosak, de nem túlbuzgóak, sétálhatunk az utcán anélkül, hogy megbámulnánk. A kocsi bérlése egyszerű, az utak tiszták, használhatóak. Omán legfőbb látványossága a mesés természeti táj: a több száz kilóméteren át húzódó homokdűnék, és az óriási sziklafalak. Nem véletlenük nevezik ezt a területet a "Közel-Kelet Grand Canyonjának".

Közvetlen járat Budapestről Maszkatba egyelőre még nincs, ám aki időben lefoglalja, kifejezetten jó áron utazhat.





Grúzia

Grúzia vitathatatlanul az egyik leginkább alulértékelt utazási célpont jelenleg a világon, holott látványosságokan, természeti értékekben nincs hiány. Tbiliszi macskaköves utcákkal, évszázados templomokkal és borospincékkel csalogatja a látogatókat, és minden utcasarokról újabb és újabb gyönyörű kilátás nyílik. Grúzia lélegzetelállító keveréke a posztszovjet hanyatlásnak és az éppen kialakuló modernizációnak, és csak egy rövid autóútra fekszenek a hófödte hegyek az érintetlen tavaktól. Az egyedül utazók sokat tapasztalhatnak anélkül, hogy hosszú órákat, napokat kelljen zötykölődve eltölteniük.

Kutaiszi városába Budapestről közvetlen járattal már 23 forintért is eljuthatunk.

Izland

A magányos utazók legtökéletesebb célpontja minden kétséget kizárólag Izland - álltja Danielle Nelson utazó blogger. A statisztikák szerint ez a legbiztonságosabb hely a világon, ugyanakkor koránt sem unalmas: itt egyszerűen lehetetlen kifogyni a látnivalókból.

Közvetlen járattal már 38 ezer forintért elérhető Reykjavík.

