Ide menekülnek ezen a hosszú hétvégén a magyarok: tudnak valamit?

Az év negyedik hosszú hétvégéje előtt állunk, aki teheti, kihasználja a potya szabadnapot és elutazik pár napra. Ám ha még nem foglaltad le belföldi szállásodat, akkor jobb, ha igyekszel, mert pillanatokon belül megtelnek a hazai szállodák.

Az előttünk álló hosszú hétvégén rengetegen indulnak útnak hosszabb-rövidebb kikapcsolódásra, ahogy azt a Pénzcentrum korábban is megírta - akkor a külföldi lehetőségeket vettük górcső alá, most azonban nézzük meg, mi a helyzet belföldön: van egy még egyáltalán szabad hely?

A számok azt mutatják, hogy rengetegen elutazunk valahová a hosszú hétvégéken. Idén a korábbi hosszú hétvégéken, húsvétkor és pünkösdkor is megteltek a hazai hotelek: rendre 80 százalék feletti foglaltsággal mentek. a Szallas.hu elemzése alapján pedig idén tavalyi évhez képest még tovább, 57 százalékkal nő a forgalom.

A belföldi vendégek egyre inkább hozzászoknak, hogy a hosszú hétvégére időben kell szállást foglalni, ennek köszönhetően idén csökkenni látszik az utolsó perces keresések száma

- mondta el a Pénzcentrumnak Nagy Viktória, az Invia marketing menedszere. Aki mégis az utolsó hetekben keresne szállást az augusztus 20-i hétvégére, ritkán jár sikerrel, hiszen a szobák nagy része már hetekkel a kiemelt hétvége előtt elkelt.

A legkeresettebb idén is a Balaton környéke, itt már szinte lehetetlen szabad szobát találni. A magyar tengert az észak-alföldi régió követi a sorban, kiemelkedő fürdővárosával, Hajdúszoboszlóval, de Debrecen, a Tisza-tó környéke és Cserkeszőlő is a népszerű úti célok között van. Az egész évben nagy turistaforgalmat bonyolító Eger és környéke is bőven dobogós helyen szerepel a hosszú hétvégén. Sokan látogatnak a Mátrába és a miskolctapolcai barlangfürdőbe is. A Nyugat-Dunántúl legnépszerűbb települése idén Zalakaros, de Sárvárra és Sopronba is szép számmal érkeztek foglalások. Ám a vidék mellett a főváros is jól teljesít, de ez elsősorban a külföldieknek köszönhető.

Budapesten a Danubius Hotels Group augusztusi eredményeit pozitívan befolyásolja, hogy az erős nemzetközi szabadidős kereslet mellett számos olyan sport és kulturális rendezvény van a városban, ami tovább erősíti a keresletet

- mondta el a Pénzcentrumnak Bogár Zoltán, Danubius Hotels Group központi üzletfejlesztési igazgató. "Egyik ilyen fontos tényező, hogy az év jellemzően legerősebb forgalmú hete, a Forma1 Magyar Nagydíj idén átkerült júliusról augusztusra, de emellett fontos természetesen a töretlen népszerűségnek örvendő Sziget Fesztivál, valamint a FINA Junior úszó világbajnokság és a női röplabda EB is. Mivel a budapesti házakban a vendégek 90 százaléka külföldi, a forgalmunkat sokkal inkább az ezek tényezők befolyásolják, mint a magyarországi ünnepnapok és hosszúhétvégék.

Megteltek a szállodák

A Danubius számai is azt mutatják, hogy aki csak teheti, kihasználja az utolsó meleg napokat é s utazik: "Összességében idén is havi 90 százalék körüli foglaltságot várunk. A magas keresletnek és a tavasszal befejezett fejlesztéseinknek köszönhetően azonban havi átlagáraink bőven kétszámjegyű százalékos növekedést fognak mutatni.

A balatonfüredi szállodáink népszerűsége töretlen. Az All Inclusive Hotel Marinában idén átadott óriási nyitott gyermek élménymedence tovább növelte a szálloda keresettségét. A belföldi piaci élénkülését segíti a SZÉP kártya használat növekedése is, a nyár első felében több olyan szállodánk is volt, ahol a SZÉP kártyás fizetések értéke a kétszeresére nőtt a tavalyinak.

Idén nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy szállodáink ne teljenek meg túl korán és azoknak a vendégeknek az igényét is ki tudjuk elégíteni, akik az utazás előtt csupán pár nappal döntenek. Bár teltházra számítunk mindkét balatonfüredi szállodánkban még van néhány elérhető szoba az augusztus 20-i hosszúhétvégére is.

Nagyon hasonló a helyzet a vidéki wellness szállodákban is. A legtöbb augusztusi napra már a most meglévő rendelésállomány alapján a foglaltság meghaladja a 90 százalékot, bár néhány üres szobánk még akad. A hosszúhétvégén biztosan teltházzal fogunk üzemelni. Augusztus utolsó hetére még egy kicsit több a szabad kapacitás.

Vannak még jó ajánlatok a piacon!

Egy kimagasló minőségű, 5 csillagos szállodában 4 napot tölthetünk el a hosszú hétvégén augusztus 16 és 19 között fejenként 98 900 forintért éjszakánként, az Invia ajánlatában, egy gyulai háromcsillagos, 4 éjszakán mini vakáció pedig 111 600 forintba kerül 2 főnek, félpanziós ellátással a Szállás.hu oldalán.