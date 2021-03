Hosszú hétvége: tömegtől, ellátási gondoktól tartanak a Balatonnál

Attól tartanak a balatoniak, hogy ellátási gondot okoz, ha a tavaszi korlátozásokhoz hasonlóan most is tömegek érkeznek a tóhoz. A környék internetszolgáltatása sem biztos, hogy bírná, ha tömegek mennének le a Balatonra home office-ban dolgozni.

A közelgő hosszú hétvége miatt attól tartanak a balatoniak, hogy ellátási gondot okoz, ha a tavaszi korlátozásokhoz hasonlóan most is tömegek érkeznek a tóhoz - hangzott el az RTL Híradóban. A csatornának egy boltos azt mondta, ha valamilyen árul elfogy, akár egy hétbe is beletelhet, amíg a hiányt pótolni tudják.

Nagyobb gondolt jelent az egészségügyi ellátást - Balatonfenyves polgármestere és a Balatoni Szövetség elnöke. Úgy fogalmazott, Somogy megyében az egészségügyi ellátás leterhelt, a háziorvosok pedig folyamatosan oltanak. Lombár Gábor azt is megjegyezte, a környék internetszolgáltatása sem biztos, hogy bírná, ha tömegek mennének le a Balatonra home office-ban dolgozni.

Azoknak, akik hosszúhétvégézni terveznek a tónál, azt tanácsolja, hogy ne a Balatonon, hanem még otthon vásároljnak be.

Címlapkép: Getty Images