Hódít az új trend: így spórolják meg idén az élelmes magyarok a szállásköltséget

A járványidőszakot átvészelve sok magyar vágyna a kikapcsolódásra, azonban még mindig nagy a bizonytalanság. Rengetegen inkább lemondanak a nyaralásról, mert nem érzik biztonságosnak, hogy szállodába menjenek, vagy nyaralót béreljenek, egyrészt a fertőzésveszély miatt, másrészt mivel ha betör a második hullám, kútba is eshet a vakáció. Azonban annak, aki biztonságos - és lehetőség szerint pénztárcakímélő - megoldásra vágyna a nyáron, semmiről sem kell lemondania. Van ugyanis egy külföldi trend, ami itthon is egyre elterjedtebb, és esélyt ad arra, hogy 2020-ban mégse kelljen kihagyni a nyaralást: a lakáscsere.

A karanténkötelesség eltörlése, a hosszú bezártsággal töltött hónapok és a jó idő az utazási hajlandóságra itthon is kedvező hatással volt: egyre többen, egyre hosszabb időre mernek útra kelni. Egy friss kutatás adatai szerint a magyarok 67 százaléka utazik évente belföldön, külföldre pedig 26 százalék. A tavalyi évhez képest 11 százalékkal népszerűbbek az egynapos kiruccanások: aktív szabadidős tevékenységek és a városlátogatások. A több napra utazók (39%) nagyrészt wellnessben terveznek kikapcsolódni, az egy hetes nyaralások tervezői (12%) közül pedig sokan mennének a külföldre, viszont a külhoni desztinációk esetén magas a kinnrekedéstől való félelem. Azt is lehet tudni, hogy 10-ből 4 magyar gondolja csak úgy: nincs ok a félelemre a járvány utáni turisztikai utazásokkal kapcsolatban.

Ez is érdekelhet! Nincs pénzed, időd vagy bátorságod nyaralni idén? Van megoldás! A legtöbben belföldre utaznak, de sokan nem hagyják ki idén sem a tengert.

Amikor a Pénzcentrum májusban felmérte az Olvasói körében, terveznek-e idén nyaralni, utazni, még 11 százalék gondolta úgy, hogy nem, mert még elkapná a koronavírust. Ezen túlmenően több mint a válaszadók 16 százaléka anyagi okokból nem tervezett idén nyaralást, 4,6 százalékuknak pedig nem maradt kivehető szabadsága. Közel 10 százalék pedig rokoni, baráti látogatást tervez idénre, nyaralást nem.



Ahogy korábban megállapítottuk, senkinek sem kell lemondani azért a nyaralásról, mert jelenleg túl nagy kiadásnak tűnik, vagy mert már nincs elég szabadsága, illetve arra is van megoldás, ha fél kimozdulni a fertőzésveszély miatt. Most egy olyan lehetőséget mutatunk be, amelynek külföldön már van hagyománya, és már itthon is egyre népszerűbb, de a járvány időszak után különösen sok szempontból lehet előnyös: a lakáscserés nyaralást.

Csereotthon, lakáscsere, otthocsere - hogy micsoda?

Bárhogy is nevezzük, ez a gyakorlat rengeteg problémára megoldást kínálhat a járvány utáni helyzetben, legyen szó családokról, egyedül utazókról, kimozdulni vágyó nyugdíjasokról, bárkiről. A lakáscsere ugyanis arról szól leegyszerűsítve, hogy egy meghatározott időszakra a csere résztvevői átköltöznek egymás lakásába. Biztosan el tudjuk képzelni, hogy van egy szegedi barátunk, vagy egy vonyarcvashegyi rokonunk, vagy egy soproni kollégánk, akivel egy hétre elcseréljük a fővárosi lakásunkat - így amíg ők Budapesten várost néznek, kikapcsolódnak, addig mi ugyanezt csináljuk náluk, helyben.

Méghozzá ingyen.

Maga a gyakorlat nagyon egyszerű, csak társat kell hozzá találni, és jelen helyzetben rengeteg előnye van: egyrészt, ha úgyis belföldön nyaralnánk, de nem volt konkrét elképzelésünk, hol, máris adott egy ingyenes lehetőség. Másrészt ha olyasvalaki lakásán, házán szállunk meg, akit ismerünk, akiben megbízunk, előre le lehet fixálni, hogy fertőzésveszély szempontjából hogyan tehetjük biztonságosnak egymás számára a cserét. Ezenkívül:

egy tökéletesen felszerelt háztartásba érkezünk, nem egy "üres" szállásra, használhatjuk az ismerősünk dolgait, legyen szó kávéról, edényekről, könyvekről, vagy akár bicikli(k)ről

az előzőkből is következően sokkal otthonosabban is érezhetjük magunkat, mint egy szállodai, steril környezetben

eleve van egy helyi kontaktunk, akit meg lehet kérdezni, hogy hol van nyitva legközelebb bolt, hol érdemes kávézni, mit érdemes megnézni

aki gyerek(ek)kel utazna, találhat olyan cserepartner, akinek szintén vannak gyermekei, így minden szükséges dolog, külön szoba, játékok, roller, stb. ott lesz helyben

így nem kell magunkkal vinni a macskát/kutyát/stb., lesz aki eteti, gondozza

nem kell megbízni viráglocsolással sem a szomszédot, stb.

a lakáscsere lehetőséget ad, hogy helyinek érezzük magunkat

A teendőnk valójában csak annyi, hogy megtaláljuk azt az embert a környezetünkben, aki hajlik egy ilyen lakáscserére a nyáron, és megoldjuk a kulcsok átadását. Természetesen érdemes olyan társat találni ebben, aki megbízható, és még véletlen sem fog visszaélni a helyzettel. Az egész lakáscsere intézménye a bizalomra épül.

Ha senki sincs, aki cserélne veled...



Akkor sincs veszve semmi, ha nem találunk olyen ismerőst, akivel cserélhetnénk, mert vannak már olyan online felületek, amelyek összefogják azt a közösséget, akik benne lennének a lakáscserében. Ilyen oldal például a HomeExchange vagy a LoveHomeSwap, ahol magyar tagokat is találunk: Dunakesziben medencés családi házat, budai erkélyes kislakást, rendezett kis házikót Kapolcson, designer sorházat Szentendrén vagy erdei faházat Debrecennél...

Ezekért a szállásokért viszont nem pénzzel, hanem úgynevezett GuestPointtal, azaz VendégPonttal lehet fizetni. VendégPontot úgy szerezhet valaki, ha ő is részt vesz lakáscserében, és átadja a lakását/második otthonát egy időre. Tehát nem kell feltétlenül ugyanazzal az emberrel cserélnünk lakást ez esetben, akinek a házában megszállunk, hanem jöhet hozzánk más is, az ő utazási céljainak megfelelően. Ez a rendszer hasonlít a couchsurfinghez, de általában azt lehet látni, hogy szemléletmódban, hozzáállásban tér el tőle.

Míg a "kanapézás" jellemzően a fiatalok kedvelt utazási formája, addig a lakáscsere azoké, akik a kényelmet részesítik előnyben, a helybéliség élményét szeretnék megtapasztalni, otthonosságra vágynak a nyaralás alatt is. Maga a pontrendszer kialakítása, hogy pénz nem cserél gazdát, szintén azt erősíti, hogy fontos, hogy mindenki, aki a cserében részt vesz, jól járjon, elégedett legyen.

Címlapkép: Getty Images