Hétfőtől durván felbolydul Budapest közlekedése: erre készülj, kemény menet lesz

Megállás nélkül halad át az M3-as metró 2020. július 13-tól, hétfőtől a Semmelweis Klinikák és a Corvin-negyed állomáson, mert ezen a két helyszínen is elkezdődnek a vonalfelújításhoz kapcsolódó korszerűsítési munkák. Az M3-as metró továbbra is a Nagyvárad tér és Újpest között közlekedik, a két lezárt metróállomás környezetét a Kálvin tér és a Népliget között közlekedő, M30-as jelzésű állomáspótló busszal lehet majd elérni. Az állomáspótló busz használatát a BKK kifejezetten csak annak ajánlja, aki a két újonnan lezárt állomás környékére tart. A metrópótlás rendje emellett nem változik, azaz munkanapokon a metró helyett továbbra is Kőbánya-Kispest és Nagyvárad tér között, hétvégéken pedig a Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni.

Az M3-as metróvonal déli szakaszán zajló felújítással párhuzamosan a középső szakaszon is elkezdődött a rekonstrukciós munka: tavasz óta már tart az Arany János utca és a Ferenciek tere korszerűsítése, július 13-án, hétfőn pedig elkezdődik a felújítás a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomáson is. Az M3-as metró munkanapokon továbbra is Újpest és a Nagyvárad tér között közlekedik, azonban az említett négy állomáson megállás nélkül halad át.

A Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomás környékét munkanapokon a Kálvin tér és a Népliget között közlekedő M30-as jelzésű állomáspótló busszal lehet elérni, amelynek útvonala és megállóhelyei térképes felületen is nyomon követhetők a BKK FUTÁR alkalmazásban: futar.bkk.hu/route/BKK_MP536. Az állomáspótló buszra a Kálvin téren a Szabó Ervin térnél; a Corvin-negyednél és a Semmelweis Klinikáknál az M3-as pótlóbusz megállójában; a Nagyvárad térnél az Üllői úton az Orczy út kereszteződésnél; a Népligetnél pedig az Üllői úton a Könyves Kálmán körút kereszteződésénél lehet felszállni.

Ajánlott eljutási lehetőségek

A BKK csak azoknak az utasoknak ajánlja az M30-as állomáspótló busz használatát, akik a két, újonnan lezárt állomás valamelyikéhez utaznak.

Aki Dél-Pest felől a belvárosba utazik, változatlanul a Nagyvárad téren szállhat át a metrópótló buszról az M3-as metróra.

Aki Buda felől érkezik vagy Buda felé tart, a Corvin-negyed helyett a Kálvin téren történő átszállással, az M4-es metróval vagy a 47-es, 49-es villamossal érdemes utaznia.

Aki Dél-Pest felől a két lezárt állomás térségébe utazik, annak az M3-as metrópótló buszról a Népliget megállóban érdemes leszállni, majd az Üllői úton található megállóban átszállni az M30-as állomáspótló buszra.

A Corvin-negyed vagy a Semmelweis Klinikák felől Kőbánya-Kispest felé utazóknak az M30-as állomáspótló busszal a Nagyvárad térig érdemes utazni, majd ott átszállni a csomópont túloldaláról induló M3-as metrópótló buszra.

A Corvin-negyed környezete elérhető továbbá

kerékpárral: mind a Nagykörúton, mind az Üllői úton kerékpársáv vezet,

MOL Bubi közbringarendszer kerékpárjaival: a csomópontban található gyűjtőállomást a felújítás miatt ugyan lezárták, de vonzáskörzetében számos gyűjtőállomás található. A többi közlekedési móddal kiválóan kombinálható közbringarendszer igénybevételével, használatával kapcsolatos információk a molbubi.hu oldalon érhetők el.

a szomszédos metróállomástól gyalogosan: a Kálvin tértől a Corvin-negyed az Üllői úton át 8-9 perces sétával elérhető.

A Klinikák környezet elérhető továbbá

kerékpárral: az Üllői úton kerékpársáv vezet.

a MOL Bubi közbringarendszert: a metróállomásnál, valamint több környező utcában is található gyűjtőállomás. A többi közlekedési móddal kiválóan kombinálható közbringarendszer igénybevételével, használatával kapcsolatos információk a molbubi.hu oldalon érhetők el.

a szomszédos metróállomástól gyalogosan: a Nagyvárad tértől a Semmelweis Klinikák az Üllői úton át 10-12 perces sétával elérhető.

A gépjárművel és kerékpárral közlekedők figyelmébe

Az M30-as állomáspótló busz közlekedéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése az Üllői út egyes szakaszain és a Szentkirályi utcában már megkezdődött, ezért a térségben útszűkületekre, időszakos sávlezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Változások július 13-ától, hétfőtől:

Az Üllői úton továbbra is két sávban haladhat a közúti forgalom, azonban az állomáspótló autóbusz a szélső, a buszok és a kerékpárral közlekedők által közösen használható sávban halad, ezért kérjük, hogy kerékpárral különös figyelemmel közlekedjenek.

A Szentkirályi utcában megszűnik a parkolás és kétirányú forgalmi rend lép életbe: a közúti forgalom változatlanul haladhat a Baross utca felé, ellenkező irányban pedig kizárólag az állomáspótló autóbusz közlekedhet.

Az autóbuszok Üllői útra történő kikanyarodásának biztosítása érdekében az Üllői út-Szentkirályi utca csomópontban új jelzőlámpás irányítás létesül.

Az Üllői úton a pótlóbusz végállomásának biztosítása érdekében a Szabó Ervin téri csomópont előtt egy szakaszon megszűnik a parkolás lehetősége.

Címlapkép: Getty Images