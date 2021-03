Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 22.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2021. március 22., hétfő.

Névnap

Beáta, Izolda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 367.89 Ft

USD: 309.40 Ft

CHF: 332.63 Ft

GBP: 428.65 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44042.12

OTP: 13580 Ft

MOL: 2160 Ft

RICHTER: 8810 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2021.03.21.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 11 héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 28, 31, 34, 35, 42.

Joker: 195137

Ezen a héten (11.) nem volt telitalálat a Hatoslottón. További nyeremények:



- 5 találat: egyenként 930 870 forint

- 4 találat: egyenként 9 295 forint

- 3 találat: egyenként 2 215 forint

A 12. játékhét várható főnyereménye 606 millió forint lesz a hatos lottón.

Országos középtávú előrejelzés

Március 22. hétfő: Napközben hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk. Elsősorban a középső és a déli országrészben alakulhatnak ki hózáporok, néhol havaseső-zápor, zápor is. Késő délután, este összeesnek a gomolyfelhők, az ország nagy részén kiderül az ég. Az északi szelet erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleten viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 9 fok között várható. Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet.

Március 23. kedd: Napos időre számíthatunk, majd délután sok gomolyfelhő képződik. Helyenként előfordulhat hózápor, havaseső-zápor. Az északnyugati, északi szelet több helyen kísérik erős lökések. A csúcshőmérséklet 7 és 13 fok között várható.

Március 24. szerda: A Tiszántúlon kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk, ám nyugatabbra közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és ott helyenként zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél napközben több helyen megerősödik. A minimum-hőmérséklet -4 és +4, a maximum 7 és 12 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka több helyen valószínű gyenge havazás, napközben pedig szórványosan alakulhat ki záporos csapadék (jégdara-, hódarazáporok, hózáporok is.) Kisebb körzetekben síkvidéken is kifehéredhet rövid időre a táj, a hegyekben néhol akár több cm-es hóréteg is összejöhet. Emiatt átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokra is számítani kell. Éjszakától egyre többfelé erős, hétfőn főleg a Dunántúlon és a Bodrogköz térségében viharos lökések is kísérik az északi szelet, amely iránytartási problémákat okozhat. Vezessünk fokozott óvatossággal!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás várható: leginkább fejfájás, migrén, koncentráció-zavar, növekvő görcskészség jelentkezhet az arra érzékenyeknél.

Akciók

