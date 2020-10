Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 26.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. október 26., hétfő.

Névnap

Dömötör

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.38 Ft

USD: 308.69 Ft

CHF: 341.11 Ft

GBP: 402.07 Ft

Befektetés, tőzsde

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.10.25.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 43 héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 21, 22, 29, 31, 45.

Joker: 661256

Ezen a héten nem volt telitalálat. További nyeremények:



- 5 találat: egyenként 435 200 forint

- 4 találat: egyenként 7 115 forint

- 3 találat: egyenként 1 825 forint

Ezen a héten (43.) nem volt telitalálat a Hatoslottón; a jövő heti (44.) várható főnyeremény 808 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

Október 26. hétfő: Dél, délnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, ugyanakkor az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben, valamint a főváros térségében csak lassan szakadozik a felhőzet, egyes tájakon egész nap borult, párás időre van kilátás. A Dunától keletre mérsékelt lesz a légmozgás, míg a Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön és az Alpokalja térségében megerősödik, olykor viharossá fokozódik a délire, délnyugatira forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 20 fok között várható, de a tartósan borult tájakon csupán 13, 15 fok lesz. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Október 27. kedd: A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlása utána az ország nagy részén gyengén felhős, napos idő várható, de főként a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, és ott elszórtan eső, záporeső is előfordulhat. A délkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon északira fordul, és megélénkül, ott egy-egy erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északnyugati határvidéken pár fokkal hűvösebb lehet az idő.

Október 28. szerda: A hajnali pára, köd feloszlása után változóan felhős lesz az ég, de helyenként tartósabban megmarad a köd, illetve a rétegfelhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Északnyugaton, északon továbbra is borult, párás idő várható helyenként továbbra is rossz látási viszonyokkal, néhol az utat csúszósabbá tévő szitálással. A melegfront jellegű hatás az arra érzékenyeknél csökkenhet a teljesítő-képesség, illetve koncentrációs zavarok is felléphetnek, fokozottan érdemes tehát figyelni az utakon.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Melegfront jellegű hatás. Az arra érzékenyeknél álmatlanság, koncentrációs zavarok léphetnek fel, emellett csökkenhet a teljesítő-képesség.

Akciók

