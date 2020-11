Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. november 30.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. november 30., hétfő.

Névnap

András, Andor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 361.76 Ft

USD: 302.03 Ft

CHF: 334.59 Ft

GBP: 403.16 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 39308.90

OTP: 11960 Ft

MOL: 2084 Ft

RICHTER: 7240 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.11.29.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 48. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 9, 14, 20, 25, 36.

Joker: 161198

Ezen a héten nem volt telitalálat. További nyeremények:



5 találat: egyenként 215 290 forint



4 találat: egyenként 5 790 forint



3 találat: egyenként 1 825 forint

Ezen a héten (48.) nem volt telitalálat a Hatoslottón; a jövő heti (49.) várható főnyeremény 1 milliárd 270 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

November 30. hétfő: A Dunántúlon több-kevesebb napsütésre számíthatunk, de délelőtt a Dunától keletre még több lesz a felhő, és helyenként havazás is lehet, majd délután ott is felszakadozik a felhőzet, megszűnik a csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul. Késő estére 0 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet.

December 1. kedd: Reggel, délelőtt még nagyrészt borult, párás, napközben azonban délkelet, kelet felől csökkenhet a rétegfelhőzet kiterjedése. Számottevő csapadék nem lesz, de helyenként előfordulhat hószállingózás. A déli szél csak a Kisalföldön élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

December 2. szerda: Napközben főleg északkeleten vékonyodik a rétegfelhőzet, feloszlanak a ködfoltok, több-kevesebb napsütés is lehet a fátyolfelhők mellett, azonban délnyugat felől megkezdődik a felhőzet vastagodása. Kora délutánig nem valószínű csapadék. Késő délutántól, estétől délnyugat felől havazás kezdődhet (este, éjjel a déli megyékben helyenként havas eső, ónos eső is lehet). Az északkeleti szél a Dél-Dunántúlon időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és -8 fok között valószínű, de a kevésbé felhős északkeleti részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

A hideg idő miatt továbbra is télies útviszonyokra számíthatunk, északkeleten vannak hóval borított tájak is. Gyenge havazásra főként keleten számíthatunk. Vezessünk óvatosan!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A frontmentes, csendes, hideg időben csökken szervezetünk energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken.

