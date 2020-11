Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. november 23.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. november 23., hétfő.

Névnap

Kelemen, Klementina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 360.08 Ft

USD: 303.22 Ft

CHF: 333.22 Ft

GBP: 403.93 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 38204.67

OTP: 11840 Ft

MOL: 1999 Ft

RICHTER: 6975 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.11.15.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:

1, 16, 18, 30, 33, 37

Joker: 797191

Ezen a héten nem volt telitalálat. További nyeremények:



5 találat: egyenként 567 820 forint



4 találat: egyenként 8 110 forint



3 találat: egyenként 2 080 forint

Ezen a héten (46.) nem volt telitalálat a Hatoslottón; a jövő heti (47.) várható főnyeremény 1 milliárd 70 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

November 23. hétfő: Vastag felhőzet lesz felettünk, inkább csak rövidebb időszakokra süthet ki a nap, erre nagyobb esély a Dél-Dunántúlon van. Estefelé észak felől határozott felhőzetcsökkenés várható. Reggel, délelőtt az északi megyékben, délután már csak néhol az Alföldön várható eső, illetve kezdetben ónos eső is. Az északkeleti határ közelében átmenetileg havazhat. Több helyen lesz párás, ködös az idő, de délelőtt javulnak a látási viszonyok. A legtöbb helyen szélcsend várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő.

November 24. kedd: Éjszaka nagy területen felszakadozik, csökken a felhőzet, majd ezt követően reggelre az ország egy részén köd, illetve rétegfelhőzet képződik. A köd és a felhőzet csak kis területen, de akár egész nap megmaradhat, az ország nagy részén ugyanakkor gyengén felhős, napos időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos tájakon 7, 8 fok körül, a felhős, ködös vidékeken 5 fok alatt várható.

November 25. szerda: Éjszaka országszerte köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Napközben legfeljebb kis körzetekben süthet ki a nap, a köd egy része végig megmarad. Többfelé kell szitálásra, főként éjjel ónos szitálásra számítani. Északnyugaton megélénkülhet a déli szél, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Hidegfront közeledik felénk, emiatt éjszaka többfelé képződik köd, rosszak lesznek a látási viszonyok. Emellett az éjszaka második felében északnyugat felől egy gyenge csapadéksáv is átvonul felettünk, ebből az eső mellett ónos eső is eshet. Hétfőn délelőtt néhol még ónos eső is eshet, de egyre inkább az eső lesz a jellemző csapadék, de csak kis mennyiség várható. A fagy és az ónos eső miatt téli időjárási viszonyok mellett kell közlekednünk, legyünk óvatosak!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás terheli szervezetünket, emiatt sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás, megnövekszik a reakcióidő.

Akciók

