Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 6.)

Névnap

Csaba

Deviza árfolyam

EUR: 352.89 Ft

USD: 312.57 Ft

CHF: 331.43 Ft

GBP: 390.56 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35931.52

OTP: 10760 Ft

MOL: 1858 Ft

RICHTER: 6795 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.07.05.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 23, 31, 35, 41, 43.

Joker: 230826

Ezen a héten nem volt telitalálat, így a következő héten (28.) 420 millió forint lesz a tét.



5 találat: egyenként 349 635 forint

4 találat: egyenként 7 395 forint

3 találat: egyenként 2 035 forint

Ezen a héten (27.) nem volt telitalálat a hatoson; a 28. héten 420 millió forint lesz a Hatoslottó várható főnyereménye.

Országos középtávú előrejelzés

Július 6. hétfő: A többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, és a déli órákban helyenként lehet zápor, zivatar. Majd késő délutántól már egyre többfelé válik erőteljessé a felhőképződés, és akkor a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben már több helyen lehet csapadék. Estétől a zivatarok az Alföld déli részére is átterjednek, ugyanakkor Nyugat-Magyarországon már tartós eső is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon megerősödik, késő délutántól viharossá fokozódik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Késő estére 17, 26 fokra hűl le a levegő.

Július 7. kedd: Éjszaka északnyugat felől erősen megnövekszik, majd napközben csökken a felhőzet, délután már keleten is gomolyfelhősre, naposra fordul az idő. Éjjel sokfelé lesz eső, zápor, helyenként zivatar, aztán délelőtt a Dunántúlon, délután keletebbre is megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél erős, több helyen viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 24 fok között alakul, keleten lesz napközben a hűvösebb.

Július 8. szerda: Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 27 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezően alakulnak a közlekedés meteorológiai feltételei, száraz utakon autózhatunk.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A hidegfrontra érzékenyeknél fejfájás léphet fel. Nő a görcskészség; allergiás,reumás,asztmatikus tünetek jelentkezhetnek. Nő a reakcióidő.

Akciók

