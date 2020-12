Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 21.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. december 21., hétfő.

Névnap

Tamás

Deviza árfolyam

EUR: 357.68 Ft

USD: 293.60 Ft

CHF: 331.03 Ft

GBP: 391.81 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 41614.92

OTP: 13540 Ft

MOL: 2120 Ft

RICHTER: 7315 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.12.20.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 51 héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 21, 25, 26, 33, 37.

Joker: 322250

Ezen a héten nem volt telitalálat a hatos lottón.



5 találat: egyenként 412 715 forint

4 találat: egyenként 6 100 forint

3 találat: egyenként 1 620 forint

A jövő heti (52.) várható főnyeremény a hatos lottón 160 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

December 21. hétfő: Folytatódik a borongós, szürke idő, kezdetben a Viharsarokban viszont akár a nap is kisüthet átmenetileg. Napközben a Kőszegi-hegység kilóghat a rétegfelhőzetből. Hegyvidéki tájaink zöme azonban továbbra is felhőbe burkolózik, ott zúzmarás ködre kell számítani. Helyenként szitálás, a déli megyékben délelőtt néhol gyenge intenzitású eső is lehet. A déli, délkeleti szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul. Késő este 1, 4 fok közé hűl le a levegő.

December 22. kedd: Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az északi megyékben, illetve a Dunától keletre többfelé várható eső, másutt helyenként lehet gyenge eső, szitálás. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

December 23. szerda: Eleinte erősen felhős, vagy borult idő várható, majd napközben az északkeleti tájak kivételével átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, több órára a nap is kisüthet. Estétől azonban mindenütt ismét beborul az ég. Keleten, északkeleten eső előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között valószínű, északkeleten lesz hűvösebb, délnyugaton enyhébb az idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Szitálás, kisebb eső miatt nedves, csúszós útszakaszok több helyen is lehetnek. A felhőbe burkolózó hegyvidéki tájakon találkozhatunk tartósan sűrű köddel, zúzmarával.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A szürke, borongós idő egyeseknél álmosságot, kedvtelenséget, fáradékonyságot okozhat. Különösen figyeljünk a D-vitamin pótlására!

Akciók

