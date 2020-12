Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2020. december 14., hétfő.

Névnap

Szilárda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 354.77 Ft

USD: 292.17 Ft

CHF: 328.79 Ft

GBP: 389.43 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 41263.67

OTP: 13080 Ft

MOL: 2140 Ft

RICHTER: 7470 Ft

HatoslottóX

A sorsolás dátuma: 2020.12.13.

Az Hatoslottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 6, 7, 17, 43, 44.

Joker: 106697

Ezen a héten nem volt telitalálat, nyereménye 1 376 098 325 forint



5 találat: egyenként 380 915 forint

4 találat: egyenként 6290 forint

3 találat: egyenként 1620 forint

A jövő heti (51.) várható főnyeremény 80 millió forint.

Országos középtávú előrejelzés

December 14. hétfő: Többnyire erősen felhős vagy borult, párás időre számíthatunk, inkább csak kisebb körzetekben süthet ki a nap. Szitálás továbbra is előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 2 és 6 fok között várható, a napos tájakon viszont magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 0 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet.

December 15. kedd: A rétegfelhőzet kevés helyen vékonyodhat el, szakadozhat fel, nagyobb eséllyel nyugaton, délnyugaton. Napközben is maradhatnak ködös területek. Számottevő csapadék nem valószínű, de több helyen előfordulhat szitálás, éjjel, hajnalban néhol ónos szitálás. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

December 16. szerda: A rétegfelhőzet mellett egy nyugatról kelet felé vonuló vastagabb felhőzónára is számíthatunk. Tartósan ködös területek is várhatók. Több helyen előfordulhat szitálás, éjjel, hajnalban néhol ónos szitálás, napközben, este szórványosan kisebb eső is. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Továbbra is többfelé kell párásságra, helyenként akár tartósabb ködre számítani. Szitálás, néhol gyenge eső előfordulhat, emiatt csúszóssá válhatnak az utak.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magas páratartalom miatt a légutakban kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!