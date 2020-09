Helló iskolakezdés: gigadugó alakult ki több autópályán is

Elesett az M3, az M5, és az M7 is, emellett a 10 úton is dugó van, valamint a 31-esen is.

Több kilométeres torlódás alakult ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Ócsánál, mert összeütközött egy kisbusz és egy autó kedden kora reggel - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A balesetben többen megsérültek, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták a külső sávot, írja az MTI. Az Útinform szerint mintegy öt kilométeres a torlódás.

Egy műszaki hibás személyautó vesztegel a belső sávon az M7-es autópályán, Budapest felé, a pákozdi pihenő közelében. Az 50-es km-nél elkezdődött a műszaki mentés, ezért a külső sávba kell sorolni - írja az Útinform.

Az M3-as autópályán nagyon erős a forgalom, már Mogyoródtól telítettek a sávok Budapest felé, és az M0-s csomóponttól befelé csak lépésben lehet haladni.

A 10-es főúton az ürömi és a solymári elágazás között több km hosszan araszolva halad. Hasonló a helyzet a 11-es főúton Leányfalutól Szentendréig.

Torlódik a forgalom a 31-es főúton Maglódtól befelé, és Pécelen, szintén a főváros irányába.

Címlapkép: Getty Images