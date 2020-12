Hatalmasat bukott Gerendai Károly: tavasszal derül ki, mi lesz a Sziget fesztivál sorsa

Bár a válság miatt már eddig is százmilliókat bukott Gerendai Károly, a vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója, ezzel együtt is szerencsésnek vallja magát. Azt viszont nem érti, miért nem támogatja a kormány a fesztiváljaik megmentését, hiszen "ahhoz képest, hogy eddig csak 1-2 százaléknyi közpénz volt bennük, minden évben sokmilliárdos hasznot termeltek az országnak".

"Nem csak anyagilag, lelkileg is megvisel ez a válság. Építeni, és nem leépíteni szeretek" - mondta el a HVG-nek adott interjújában Gerendai Károly. Ezt a két szektort érintette talán leginkább a koronavírus-járvány miatti válság, "most félre kellett tennem a tervezgetést, és válságmenedzser üzemmódba kapcsolni" - mondta. Több százmilliót éget el azokból a milliárdokból, amelyeket 2017-ben a Sziget többségi tulajdonrészének eladásáért kapott, de hangsúlyozta:

Én még szerencsés vagyok, mert legalább volt miből áldoznom a vállalkozásaim életben tartására.

Három éttermének megnyitása is csúszik a válság miatt, a már meglévőket pedig sokba kerül fenntartani, eddig 200 milliót költött a fennmaradásukra. Az elmaradt Sziget számlája körülbelül másfél milliárd forint, még úgy is, hogy "A művészek rugalmasak, visszautalták az előlegeket, és a legtöbben vállalták, ha lehet, jönnek 2021 nyarán" - mondta.

Hogy lesz-e jövőre Sziget, "annak legkésőbb márciusban el kell dőlnie".

Címlapkép: Getty Images