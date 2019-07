Hatalmas szülői dilemma: így telik a nyári szünet a magyar gyerekeknek

A legtöbb szülő 11-15 nap szabadságot vesz ki a nyári időszakban, de az iskolai vakáció teljes hossza 10 hét, vajon mit csinálnak a fennmaradó hetekben a gyerekek? A Bónusz Brigád és a GKI Digital internetezők körében készült felmérése szerint a nagyszülőkre több mint 2 hét, az ottalvós táborokra 1 hét, a napközis táborokra 1-2 hét jut a gyerekeknek a nyárból.

A férfiak és a nők más arányban veszik ki a nyári szabadságukat - ez is kiderült a Bónusz Brigád és a GKI Digital közös felméréséből. Míg az összes válaszadó 43 százaléka 11-15 napot tölt pihenéssel nyáron, addig a férfiak ennél jóval magasabb arányban (60%) vesznek ki ennyi szabadságot. Érdekes azonban, hogy több mint három hét távollétet a nők 45, míg a férfiak csupán 30 százaléka engedélyez magának (és engedélyez neki a cég) nyaranta. Az is sokat eláruló adat, hogy minden tizedik férfi egyáltalán nem vesz ki szabadságot, míg a nők közül senki nem válaszolt így a kérdésre.

Na és a gyerekek?

Az iskolai vakáció bizony 10 hét, ennyi időre kell a családoknak megoldani, hogy a gyerek tartalmasan, értékesen töltse el a szünet idejét. Márpedig a családi nyaralás általában csupán 1 hét - legalábbis minden harmadik válaszadó szerint. 15 százalékuk két hetet pihen a családdal, ennél is kevesebben (8%) töltenek 3 hetet együtt.

Sokan csak 1-1 napot nyaralnak együtt, hosszabb időre nem utaznak el.

A vidéki nagymama, nagypapa

A legáltalánosabb megoldás a gyerekek elhelyezésére: a nagyi. Ha tudnak velük vagy náluk nyaralni a gyerekek, az sok család számára hosszú hetekre megoldást jelent az iskolamentes hetekben. A Bónusz Brigád és a GKI Digital közös felmérése szerint a válaszadók 44 százaléka több mint két héten át tudja gyerekeit a nagyszülőknél nyaraltatni. Minden harmadik válaszadó csupán 1, minden ötödik pedig két hetet tud megoldani ezen a módon a nyárból. Természetesen sokszor csak 1-1 napra vállalják a nagyszülők a gyerekeket, minden tizedik válaszadó csak alkalomszerűen számíthat tőlük segítségre.

A család más tagjai (testvér, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi) szintén bevonhatók a gyerekfelügyeletbe, de jellemzően ez pár egymást követő napra vonatkozik, hosszabb időre nem szoktak a gyerekekre a nagyszülőkön kívül más családtagok vigyázni.

Napközis vagy ottalvós?

A nyári táborok óriási segítséget jelentenek a szülőknek - persze némely különösen felkapott tábor esetében mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. Minden ötödik válaszadó mondta azt, hogy gyerekei több mint 2 héten át vesznek részt napközis táborokban, 1 hétre a válaszadók 57 százaléka szervezett ilyen programot gyerekének.

Az ottalvós táborok a kutatásban részt vevők 91 százalékának 1 hétre jelentenek megoldást a gyerekek nyári elhelyezésében - de minden tizedik válaszadó gyerekei több mint két hétre utaznak ottalvós táborokba.

A táborok közül főként napközis táborokat lehet már a Bónusz Brigádon is vásárolni: 2017-ben és 2018-ban is egy rajztábor volt a legnépszerűbb az ajánlatok közül, 2017-ben még egy kézműves konyhatábor, egy lovastábor, tavaly pedig egy nagyon jó áron kínált egyhetes napközis tábor volt népszerű. 2018-ban a harmadik helyre egy műugró tábor, negyedik helyre egy musical tánctábor került. A népszerű tábortípusokból jól látszik, hogy a szülők igyekeznek különleges, a gyerek habitusának és érdeklődési körének megfelelő, értékes tudást, készségeket fejlesztő elfoglaltságokat keresni a nyári szünet heteire is.

Persze egy-egy üres nap kitöltésére remek móka a szülők munkahelyére ellátogatni, szerencsére egyre több munkahely nézi jó szemmel, ha a szülő beviszi a gyerekét a céghez, van ahol még programokat is szerveznek a szülőkkel munkába járó gyerekek számára. A válaszadók fele viszi be 1-1 napra gyerekét magával a munkahelyére, jellemzően ez alkalomszerűen történik, nem heteken át tartó programról van szó.