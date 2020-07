Halálos veszély a magyar sztrádákon: szigorodhat az idősek jogsihosszabbítása?

A rengeteg figyelmeztetés ellenére még mindig gyakori, hogy valaki rossz oldalon hajt fel a sztrádára, ezzel elég komoly balesetveszélyt okozva. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Pénzcentrumnak elmondta, több helyen kamerákkal, érzékelőkkel is figyelik a forgalmat, és megerősítették a jelzésrendszert is az ilyen esetek elkerülése érdekében. Legutóbb egy idős férfi hajtott fel rossz oldalon az M4-esre: ennek kapcsán ismét előkerült az idősek jogosítványának ügye. Egyesek szerint bizonyos életkor felett nem lenne szabad megadni: még a háziorvosok is a szigorítások mellett vannak.

A rengeteg figyelmeztető tábla, jelzés ellenére gyakorta előfordul, hogy valaki a forgalommal szemben közlekedik a hazai sztrádákon. Sokat nem kell magyarázni, hogy ez mennyire veszélyes... Legutóbb egy idős házaspár története borzolta fel a kedélyeket, akik az M4-esen keveredtek fel a rossz oldalra. Csak két furgonos lélekjelenlétén múlt, hogy nem lett baj: ők zárták el a forgalmat, ameddig a férfi megfordult a pályán.

Az egyre szaporodó esetek kapcsán a Pénzcentrum megkereste a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, akik kérdésünkre elmondták, hogy számos intézkedést tettek, hogy megakadályozzák az autópályán azokat a baleseteket, amelyeket forgalommal szemben haladó autósok okoznak.

Eseményfelismerő kamerákat és érzékelőket telepítettünk, amelyek szembehajtás esetén azonnal riasztást adnak, továbbá valamennyi fel- és lehajtónál megerősített jelzésrendszerrel segítik a tájékozódást

- írták, majd pedig elárulták, hogy mit kell tennünk, ha mindezek ellenére eltévesztenénk egy kijáratot egy gyorsforgalmi úton. A hibázókat mindenképpen arra kérik, hogy

soha ne forduljanak meg vagy tolassanak vissza, ez életveszélyes manőver magukra és a többi közlekedőre nézve is.

A hazai gyorsforgalmi utakon sűrűn találhatóak különszintű csomópontok, melyeken keresztül a hibázók biztonságosan lehajthatnak és megfordulhatunk a közlekedők. Ha pihenőhelyet vagy leállóöblöt találnak, álljanak meg és tekintsék át a lehetséges útvonalat, figyeljék a közúti jelzéseket, útirányjelző táblákat. Az optimális útvonal megtervezéséhez kérhetnek segítséget Útinform szolgálattól is a www.utinform.hu oldalon vagy a 06-1-336-2400-ás telefonszámon.

Ha észrevesszük, hogy a forgalommal szemben haladunk, semmiképpen ne tolassunk vissza a felhajtóra, ne forduljunk meg és ne hajtsunk keresztbe az úton. Kapcsoljuk be a vészvillogót, lehetőség szerint húzódjunk le a leállósáv szélére vagy forgalmi sávon kívülre és álljunk meg. Vegyük fel a láthatósági mellényt, szálljunk ki az autóból és a korlát mögött várakozva hívjuk fel a 112-es segélyhívó számot

- húzta alá a Közútkezelő.

Nem véletlenül vannak kint a narancssárga telefonok

Azoknak is megfogalmaztak ajánlásokat, akik jó irnyban haladnak, de arról kapnak hírt, hogy egy másik autós a rossz oldalon halad, velük szemben.

Csökkentsük a sebességet, növeljük a követési távolságot a saját és az előttünk haladó autó között, soroljunk be a külső sávba és ne előzzünk. Ha lehet, várakozzunk a legközelebbi benzinkútnál vagy pihenőhelynél, amíg elmúlik a veszély.

Kiemelték, hogy ha mi magunk észleljük a forgalommal szemben haladót,

használjuk a legközelebbi, út mentén elhelyezett segélykérő telefont, mivel ha erről telefonálunk, azonnal tudni fogják, hogy pontosan honnan érkezik a hívás és az illetékesek gyorsabban tudnak intézkedni.

Ha nincs ilyen telefon a közelben, hívjuk a 112-es segélyhívó számot - tették hozzá. Az esetek gyakoriságát is mutatja, hogy a Magyar Közút tavaly decemberben "Tartsd az irányt!" címmel megelőzőkampányt is indított.

Börtön is járhat érte

Ha valaki a forgalommal szemben halad, nem ússza meg büntetlenül a dolgot - legalábbis, ha elkapják. A Btk. 234-es, vonatkozó paragrafusa szerint közúti veszélyeztetést követ el, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki.

Az alap büntetési tétel háromévig terjedő szabadságvesztés, és ekkor még nem is okozott semmilyen balesetet, csak szembe hajtott a sofőr a forgalommal. Bár itt a helyzettől függően akár felfüggesztettel, vagy pénzbírsággal is megúszhatja az illető.

Ha könnyebb sérüléssel járó balesetet okoz, akkor 1-5 évig terjedő szabadságvesztést szabhatnak ki rá, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést pedig akkor, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okoz.



Öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, ha az illető halálos balesetet okoz, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztést szabnak ki abban az esetben, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

És akkor még nem is beszéltünk az olyan minősített esetekről, mint például az ittas, bódult állapot, vagy a jogsi nélküli vezetés.

Kiakadtak Balázsra a háziorvosok

A legutóbbi eset kapcsán sokan ismét elővették az idős sofőröket: szaporodtak az olyan kommentek, amelyek szerint életkorhoz kellene kötni a jogosítványt, bizonyos kor felett nem is kellene megadni azt az időseknek. Reggeli rádióműsorában Sebestyén Balázs is ennek adott hangot, szerinte az M4-esen szemben közlekedő idős férfinak azonnal el kellett volna venni a jogodítványát, sőt, börtönbe kellene zárni.

Felderíteném a háziorvosát és azonnal kettő év letöltendőre ítélném őt is, mint a huzat. Elmennek a háziorovosok a fenébe, akik ötezer forintért átengedik, az összes rohadjon meg

- vélekedett Sebestyén Balázs az ügyről. A Háziorvosok Online Szervezete, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja, a háziorvosi és házi gyermekorvosi kollegiális vezetők a teljes háziorvos társadalom nevében elhatárolódtak Sebestyén Balázs kijelentésétől.

A műsorvezető evvel kapcsolatos gondolatmenete sértő, rágalmazó, durván általánosító a háziorvos társadalomra nézve, másrészről korrupció gyanújával sározza be az egész orvostársadalmat. A térítési díj ellenébe igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról szóló jogszabály pontosan meghatározza, hogy 60 év felett 2500 forint, 70 év felett pedig 1700 forint az alkalmassági vizsgálatok díja

- írták közleményükben, amelyben kifejtették, hogy a vizsgálatok során a házi orvos pillanatnyi állapotot tud felmérni, így a felelősség az egyént, illetve a szakorvosokat terheli, akiknek jelezni kell a házi orvos felé, ha bármilyen probléma fennáll, ami kérdésessé teszi a járművezetési alkalmasságot. Ugyanakkor a közelmény szerint a háziorvosok is szigorítanák bizonyos életkor felett a jogosítvány hosszabbításához szükséges feltételeket.

Nem a szemmel van a baj

Rengeteg idős sofőrnek nem is a szemével van baja, hanem a látottak feldolgozásával: Duje Tadin, a Rochesteri Egyetem professzora a Telegraphnak korábban arról beszélt, hogy látványszűrésért az emberi agyban a halántéklebeny középső területe a felelős. Már korábbi tanulmányok is arra jutottak, hogy idősebbek, tudtahasadástól vagy búskomorságtól szenvedők jobban észlelik a háttérmozgásokat.

Ezek pedig megzavarhatják az embert, hiszen a professzor is arra mutatott rá, hogy az ingereket néha sokkal jobb kiszűrni, és csak az igazán fontos szituációkra koncentrálni. A probléma tehát abban rejlik, hogy az agy rengeteg kapacitást fordít a háttéringerek feldolgozására, ám ez az idő múlásával elkopik, így pedig több időbe telik realizálni például az igazán komoly veszélyhelyzeteket.

Sokba fáj a hosszabbítás

A magyar hatóságok másképp is igyekeznek kiszűrni azokat, akik már tényleg nem alkalmasak az autóvezetésre. Ezt szolgálja az a szabályozás is, amely szerint 40 éves korig tíz, 40-60 év között öt, 60-70 között három, 70 év fölött pedig két évre szól a B-kategóriás vezetői engedély. A hosszabbításhoz pedig orvosi vizsgálaton kell átesni. Kivételes esetekben, ha az életkor vagy a betegség indokolja, egyetlen évre adnak ki jogsit, utána megint kontrollra kell menni.

Ugyanakkor a jogosítvány meghosszabbításához elég egy szemvizsgálaton, vérnyomásmérésen és vizeletvizsgálaton átesni. A vizsgálat díja kategóriánként csökken, hiszen a kor előrehaladtával gyakrabban kell arra elmenni. A díjak az alábbiak szerint alakul:

50 éves korig 7200 Ft

50 és 60 éves kor között 4800 Ft

60 és 70 éves kor 2500 Ft

a 70. év betöltése után 1700 Ft



A papírral el kell ballagni a kormányablakba, ahol ügyintézés díja 4000 Ft, illetve 1500 Ft abban az esetben, ha az adott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy az orvosi alkalmassági vélemény egy évnél rövidebb ideig érvényes.

Ha valakit nem minősítenek alkalmasnak, lehetőség van felülvizsgálat kérésére. Ezt írásban kell kérvényezni a vélemény kézhezvételét követő 15 napon belül. A másodfokú vizsgálat díja:

40 éves korig 10800 Ft

40 és 60 éves kor között 7200 Ft

60 és 70 éves kor között 4800 Ft

a 70. év betöltése után 3200 Ft

