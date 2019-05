Gyűjtögetők, figyelem! Szigorú szabályozás élesedett a magyar erdőkben

Megváltoztak a gombaszedés szabályai, de emiatt inkább a szakértők és a kereskedők bosszankodhatnak. Na persze a szedőknek sem árt, ha tudnak pár újításról. Mutatjuk!

Legutóbb áprilisban módosultak a gombaszedés törvényi passzusai - hívja fel cikkében a figyelmet a Beol.hu. Az továbbra is érvényben van, hogy személyenként naponta két kilogramm gyűjthető be, magánterületről pedig engedély is szükséges a tulajdonostól. Az új szabályokon tehát inkább a gombaszakértők és a kereskedők érezhetik a változásokat, a lakossági gombaszedők nem.

Előbbinél új nyilvántartás vezetését emelte ki a szakértő, e szerint a gombaszakellenőr a lakossági gombaminősítésről nyilvántartást, naplót kell, hogy vezessen, amit aztán az utolsó bejegyzés időpontjától számított két évig meg is kell őrizni. A kereskedőknél pedig változás, hogy ezentúl csak úgy árusíthatják a szedett gombát, ha a szakértő által kiadott gombaminősítési igazolást a gombatétel mellett jól látható módon elhelyezi. Ez aztán csak az adott árusítási helyen, a kiállítás napján használható fel, és az árusítás befejezése után le kell adni az azt kiállító gombaszakellenőrnek.

Mivel Magyarországtól keletre sokkal lazább a szabályozás, sokan átmennek Erdélybe, a bihari hegyekbe.

A szakértő tanácsa szerint a fogyasztásra szánt gombát vékonyra kell szelni - kivéve a szegfűgombát -, akkor is, ha azonnal elfogyasztjuk és akkor is ha szárítjuk. A szárított gombát pedig annak feldolgozása előtt áztassuk vízbe, addig amíg el nem éri eredeti méretét, súlyát. Aki nem így tesz, annál az is előfordulhat, hogy a nyers gombával ellentétben a szárított gomba fogyasztásakor hasfájás lép fel.