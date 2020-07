Gyökeresen megváltozhatnak a parkolási szokások a járvány miatt

Átfogó kutatás készült a parkolás jelenéről, jövőjéről valamint az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról. A kifejezetten autósokra fókuszáló adatgyűjtésből kiderült: a díjmentesség megszűnését követően is szimpatikusabb opció marad az utcai parkolás, bár nőtt az igény az autósokban a parkolóházak iránt is. A magyar fejlesztésű alkalmazás által megkérdezettek döntöttek a fizetés jövőjéről is: fontosabb lett az érintésmentes parkolási ügyintézés, mint eddig valaha.

Jelentősen megoszlanak a vélemények arról, hogy az ingyenes parkolás mennyire volt hasznos spórolás szempontjából, vagy mennyire volt destruktív a dugók vagy épp a helykeresés során. A Parkl ennek kiderítésére - egy kifejezetten autósokat célzó - kutatást készített, melynek válaszai többek között arra is rávilágítottak, hogy milyen szolgáltatásoknak van létjogosultsága a vírushelyzet után.

Stresszesebb volt a parkolás, mint valaha



A Parkl legfrissebb adatai szerint a megkérdezettek több, mint 77%-a például nem használta többet az autóját a vizsgált időszakban, azonban ha mégis útnak indult, azt nem azért tette, mert ingyenes volt a parkolás. A megkérdezettek többségének, vagyis mintegy 55%-nak nem volt befolyásoló tényező a könnyítés, a válaszadók negyede főképp egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve döntött az autóhasználat mellett.

Bár voltak, akik az ingyenes parkolás miatt ültek többször autóba, azonban most ők voltak kisebbségben. Ebből következően a spórolásuk sem volt jelentős, tekintve, hogy 42%-nak átlagosan kétezer forint vagy az alatti összeg maradt meg a pénztárcájukban. Meglepő válaszok születtek azonban a dugókérdésben: az eredmények szerint 47% nem ért egyet azzal, hogy nagyobbak voltak a dugók, mint korábban, de 35%-nak látványos volt a forgalomváltozás.

Habár békeidőben is tudjuk, hogy a belvárosban az autósoknak a legtöbb időt a parkolóhely keresés veszi el, ez a veszélyhelyzet idején sem volt másképp. A válaszadók több mint fele egyetért azzal, hogy többet vesződtek a keresgéléssel - ez átlagosan 5-10 perccel többet jelentett -, és 52.3%-uk nyilatkozott úgy, hogy stresszesebb is volt, mint a járványidőszak előtt. Ezt tudva a Parkl erre a helyzetre is tud reagálni: ha a felhasználók ezt követően sem találnak az utcán helyet, az app meg-mutatja a szabad lehetőségeket a parkolóházakban is.

Mit hoz a jövő?



A kérdőív nem csupán az elmúlt időszakot vizsgálta: a Parkl csapata ugyanis különös figyelmet fordított arra is, hogy mi várható a veszélyhelyzet feloldása után. Így például megtudtuk, hogy a válaszadók kétharmada ugyan a parkolási szokásain nem szeretne változtatni, de annak kifizetését jegy nélkül, kontaktmentesen kívánja intézni a jövőben. A fizetésmódok között egyébiránt még mindig az SMS ügyintézés vezet, de az applikáció is az egyik legnépszerűbb módja a díjak rendezésének a megkérdezettek között.

A legkevésbé az automatáknál, készpénzzel történő fizetést kedvelik az autósok.

Ezek után nem is meglepő, hogy a kitöltők harmadának nagyon fontossá vált az érintésmentesség a szolgáltatások terén, sőt 80%-uk inkább előnyben fogja részesíteni a kontaktmentes parkolási ügyintézést a készpénzes ügyintézéssel szemben a jövőben is. Ez nem véletlen: a vírushelyzet még inkább rávilágított arra, hogy nem csak, hogy egyszerűbb, de higiénikusabb is, ha nem kell az automatához vagy készpénzhez hozzáérni. Ezt erősíti az az adat is, hogy a tapasztalt autósok 40%-a, amennyiben zárt térben parkolna, ezt olyan helyen tenné meg, ahol szintén érintésmentesen tudna bemenni és fizetni.



A kutatás eredményeiből is látszik: az érintésmentesség a járvány után nemcsak elvárt, hanem alapvető szolgáltatás lett az emberek életében. A Parkl már közel 3 éve, az app indulása óta úttörő volt a zárt téri parkolás megreformálásában. Mivel csak és kizárólag a telefonunkat kell használnunk parkolásaink intézése során, ez lehetővé teszi a sorompó gombnyomás nélküli nyitását. Az érintés- és készpénzmentes funkciót pedig már közel másfél éve a közterületi parkolás ügyintézéskor is élvezhetik az alkalmazás felhasználói.