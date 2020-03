GYIK: Mi az a kijárási korlátozás? Mikor lehet kimenni? Kaphatok büntetést, ha kimegyek?

Kijárási korlátozást vezet be szombattól a magyar kormány - munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából hagyhatók el a lakóhelyek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. De mit is jelent ez pontosan? Összeszedtük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Kijárási korlátozásokat vezet be a kormány szombattól, az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben, amely szerint szombattól mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ez vonatkozik a tömegközlekedésen utazókra is.

Szombattól tilos a vendéglátó üzletben tartózkodni, ez alól csak a dolgozók képeznek kivételt, illetve az elviteles ételek kiadásának, szállításának bonyolításának esete. Kizárólag alapos indokkal hagyható el a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás, melyeket a rendelet határoz meg.

Mit jelent a kijárási korlátozás?

A kijárási korlátozás egyfajta kényszerintézkedés, az erre vonatkozó szabályoknak törvényi kerete van, a 2011. évi CXIII. törvény:

Korlátozni lehet a lakosság utcán vagy más nyilvános helyen való tartózkodását (a továbbiakban: kijárási tilalom). A kijárási tilalmat és annak időtartamát a rádió, a televízió, a kormányzati internetes oldalak, a sajtótermék és hirdetmény útján, valamint a helyben szokásos módon a lakosság tudomására kell hozni.

A jelenlegi rendelkezéseket hivatalosan kijárási korlátozás, nem tilalom címen jelentették be, de a rendelkezések hasonlóak. Elrendelhető továbbá a törvény megfogalmazásában az ország meghatározott területén való tartózkodás korlátozása, illetve engedélyhez kötése, valamint hogy az ország meghatározott területére utazni, azon átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad. Ezekről egyelőre nincsen szó.

Meddig tart a kijrási korlátozás?

A rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba. 2020. április 11-én hatályát veszti.

Mi történik, ha megszegem a kijárási korlátozást?

A szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy dolgozni sem kell mennem?

Nem. A lakóhely elhagyásának alapos indokai közé tartozik a rendelet szerint a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem vihetem el a gyermekem óvodai, iskolai gyermekfelügyeletre sem?

Nem. A napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése kivételt képez a kijárási korlátozás alól. Ezen túlmenően a rendelet alapos indokként határozza meg a a szülői jogok és kötelezettségek ellátását.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek orvoshoz, gyógyszertárba?

Nem, a rendelet szerint az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna).

A rendelet nem tiltja a a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlást sem.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek élelmiszerboltba, benzinkútra, dohányboltba sem?

Nem, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás, a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás (ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat), valamint a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás nem tilos a rendelet szerint. Nem korlátozzák az üzemanyag-töltőállomás felkeresését és a dohányboltban történő vásárlást sem.

A 65 év felettiekre külön szabály vonatkozik: az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, aki ebbe a korosztályba tartozik.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az 65 év feletti személy tartózkodhat.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek fodrászhoz sem?

A fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele továbbra is engedélyezett, alapos indoknak számít.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem vihetem szervízbe az autót, biciklit sem?

Nem, a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére továbbra is van lehetőség.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek el bankba vagy postára sem?

A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele megengedett.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem sétáltathatom a kutyámat?

Nem, a rendelet szerint az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása megengedett.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem köthetek házasságot?

Nem, a rendelet szerint a házasságkötés és a temetés szűk családi körben kivételt képez.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek el temetésre sem?

Nem, a rendelet szerint a házasságkötés és a temetés szűk családi körben kivételt képez.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek ki futni vagy kirándulni sem?

Nem, az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés megengedett külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A kijárási korlátozás azt jelenti, hogy nem mehetek el a templomba, a paphoz?

Nem, a rendelet nem korlátozza a hitéleti tevékenységet.

