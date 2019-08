Gigadugó az M7-esen Budapest felé: itt a menekülőút Balatonról, Velencéről

A nyár utolsó hétvégéjén is bedugult az M7-es, mindenki igyekszik haza a Balatonról, Velencéről. Olvasónk is épp a sztrádán araszol, azt mondja: több helyen is erős a forgalom. És még vélhetően nem is indult mindenki vissza a nyaralásból, úgyhogy a helyzet csak rosszabb lesz... Mutatjuk, merre kerüld el a gigadugót: ugyanis a Pénzcentrumnak megvan a saját kerülőútja!

Már kora délután hatalmas a torlódás az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a nyaralók már ebéd után elindultak haza az utolsó nyári hétvégén. A Pénzcentrum egyik olvasója is a pályán araszol, ő arról számolt be, hogy már a Balatontól erős a forgalom:

a 90-es kilométerkőtől nagyjából 10-zel araszolunk Budapest felé. Nem tudom, mikor érünk haza Pestre, de vélhetően még jópár helyen fog torlódni a forgalom. Pedig direkt korán elindultunk Siófokról...

- számolt be. Az egyik népszerű útvonaltervező applikáció szerint már Balatonakarattya előtt elkezdődött a torlódás, ami egészen Fehérvárig tart. A helyzet vélhetően fokozódni fog, és délutánra már a fővároshoz közelebbi szakaszon is beáll a forgalom.

Az Útinform szerint is megnövekedett forgalomra kell számítani, mint írják:

rendkívül erős a forgalom a főváros felé, Balatonvilágostól Székesfehérvárig szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre készüljenek!

Akkor most merre menjek?

Ha még nem indultál el, és el akarod kerülni a gigadugót, akkor ajánljuk figyelmedbe a Pénzcentrum által is használt titkos utat, ami mind a Balcsi, mind a főváros felé remekül elkerüli a zsúfolt M7-est.

Aki nem akarja a balatoni, velencei tavi nyaralást idegösszeroppanással zárni, annak itt van egy kerülőút:

Balatonfőkajár > Füle > Jenő > Nádasladány > Sárkeszi >Sárszentmihály >Székesfehérvár >811-es út > Lovasberény >Vértestarcsa > Alcsútdoboz > Etyek > Budaörs > Budapest



Az útvonalat a nyári időszakban mi is rendszeresen használjuk: akár a magyar tenger, akár a főváros felé igyekszünk, gyönyörű útvonalon, fix 2-2,5 óra alatt a nap bármelyik szakában meg lehet járni a távot.