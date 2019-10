Fura dolgokat loptak a szálláshelyekről a magyarok: nem a teknős a legmeghökkentőbb

Háromból két magyar szálláshelyről lopott már vendég. Elég meghökkentő dolgokat is meglovasítanak a vendégek: a radiátor gombja mellett aranyhal és teknős is tűnt már el.

Háromból két magyar szállásadónál lopott már vendég - derült ki a Szallas.hu szállásadók körében végzett felméréséből. A törölközők, ágyneműk és tévék a legkelendőbbek, de az elemek, izzók és távirányítók is fogyóeszközök. Kirívó esetekben tűzoltó készüléket, hűtőrácsot és termosztatikus radiátorfejet is tulajdonítottak már el.

Gyakori a lopás a vendégek körében: honfitársaink a törölközőket, az evőeszközöket és az ágyneműket viszik el legnagyobb arányban, de elektromos berendezéseket, tisztálkodási szereket is előszeretettel tesznek táskájukba a magyar vendégek.

A kisebb értékű lopások jellemzőek, ezek járulékos költségével kalkulálnak is a szállásadók

- mondta Szigetvári József, a Szallas.hu Zrt. vezérigazgatója. Komolyabb anyagi kárra is van azonban példa: sok szállásadónál a tévé és a kisebb elektromos berendezések, mint a vasaló vagy a vízforraló is fogyóeszköz. Olykor több százezres veszteség is érheti a szállásadókat: akadt, akitől a bérelhető síléceket vitték el, és hómarót is lovasítottak már meg.

A meghökkentő lopási esetek listájára a magyarok körében egy teknősbéka, egy aranyhal, egy a minibárból kiemelt hűtőrács és egy tűzoltó készülék kerültek fel. A szállásadók fele nem foglalkozik az enyveskezű vendégekkel, számolnak ezzel a plusz költséggel.

Persze ez a helyzet súlyosságától és a kár mértékétől is függ. Ha jelentősebb dologról van szó és bizonyítható az eset, feljelentésre is sor kerülhet

- mondta. Jóval kevesebb azoknak a száma, akik személyesen járnak el az ügyben és felkeresik az illetőt. Ilyen esetben egyébként a vendégek kétharmada tagad és a feltételezést is kikéri magának. Csak minden ötödik tetten ért juttatja vissza az eltulajdonított dolgot, ötből ketten pedig kifizetik a kárt. Mind a magyar, mind a lengyel szállásadók alig harmada vezet feketelistát a problémás vendégekről.

Mit loptak már magyar szálláshelyeken?

tűzoltó készülék

tévé

radiátor termosztatikus feje

aranyhal a kerti tóból

szárítókötél

WC papír

minibár belső részei: polc, rács

WC-ülőke

beltéri ajtó

teknősbéka