Fontos változás a magyar utakon hétvégétől: erről minden autósnak tudnia kell

Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi-, fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős Magyar Közút Nonprofit Zrt. idén is november 10-től kezdődően az enyhe őszi idő ellenére, a jogszabályi előírások szerint az ország teljes területén téli üzemmódra vált.

Minden év november 10. napjától téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ez az idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a központi irányításban is 0-24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A téli hónapokban a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint - megfelelő időjárási körülmények között - a téli ideiglenes kátyúzás - írják közleményükben. A következő hónapokban, a télies időjárás beálltával mintegy 4000-en dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 2019-2020-es téli szezonban az országos közúthálózaton összesen mintegy 1000 munkagépet (nehézgépjárművek, rakodógépek, hómarók) állít hadrendbe -írják. Az idei évben a gépparkban számos fejlesztést és beruházást hajtottak végre: többek között 10 darab multifunkcionális Unimogot, 15 darab, a külterületi országos kerékpárutak téli kezelésére is alkalmas John Deere kistraktort és 6 nyerges vontatót is beszereztek. A társaság mind a 94 mérnökségén feltöltötte a sótárolókat, így országosan összesen mintegy 180 ezer tonna útszóró só, több mint 1400 tonna kálcium-klorid granulátum, 2,1 millió liter kálcium-klorid oldat és 11 ezer tonna érdesítő anyag áll a szakemberek rendelkezésére kezdőkészleten, melyek pótlása keretszerződésekkel is biztosított. Ezen kívül a megelőző védekezésre idén is nagy hangsúlyt fektet a társaság: azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége, ott hófogórácsokat és hálókat helyeznek ki, ez összesen 516 kilométernyi útszakaszt érint. Emellett összesen közel 400 kilométeren hófogó erdősávok is találhatóak az országos közúthálózat mentén.

A szakemberek mindenképpen arra kérik az autósokat, hogy nyári gumijukat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A téli gumik tapadása nagyságrendekkel jobb, mint a nyári vagy akár a négyévszakos gumiké, a téli időszakban ezzel a féktávok hossza is érdemben csökkenthető. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nem váltanak téli gumira, ami téliesebb útviszonyok mellett jelentősen növelheti a balesetek kockázatát.

A közlekedőknek ősszel és télen is érdemes még utazás előtt tájékozódniuk az aktuális útviszonyokról, hogy fel tudjanak készülni az esetleges lassúbb haladásra vagy rendkívüli helyzetekre. Az országos közutakra vonatkozóan az autósok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserközpontjai mellett a társaság útinformációs szolgálatánál is érdeklődhetnek a 06-1-366-2400-ás telefonszámon. A www.utinform.hu oldalon számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a közlekedők, a téli időszakban néhány óránként országos összesítést is publikálnak a szakemberek az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről a fenti weboldalon.