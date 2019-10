Fontos információk érkeztek az őszi szünetről: ezt minden szülőnek tudnia kell

Az őszi szünetben is jár majd az ingyenes étkezés a rászoruló gyerekeknek: ehhez csak jelentkezni kell, amelynek nincsen határideje. A tanulók nem fognak unatkozni a jövő héten: kiderült, hogy hová utaznak a legtöbben, és az állatkert is kedvezményekkel, programokkal várja a látogatókat.

Őszi szünet: 2018. október 29-től (hétfő) november 2-ig (péntek)



Ez is érdekelhet! Változásokkal indul az új tanév: ezt minden szülőnek tudnia kell Szeptember 3-án kezdetét veszi az új tanév, mely pontosan 181 tanítási napból áll majd. Mutatjuk...

Sok család utazik el az őszi szünetben



Bár az október idén kevesebb szabadnappal kecsegtet, nagyon sokan időzítik ekkorra az utazásaikat. A legtöbben a Balatont választják úticélnak. A belföldi eladási toplista élén az első két helyen ugyanaz a helyszín szerepel: egy siófoki romantikus és egy szintén siófoki wellness-program, 3 napra, 2 főnek.Ezeket az őszi utazásokat szerették idén legjobban a Bónusz Brigád vásárlói. Siófok ezzel a három éve listavezető Lillafüredet taszította le idén a trónjáról: 2016 óta volt a legnépszerűbb hosszú hétvégére szóló úti cél a Bükk bájos települése. Idén a második legnépszerűbb úti cél a Szépasszony-völgyébe vezeti az őszi szünetben az utazni vágyókat, ők 3 napos luxust élvezhetnek Egerben.Kedvelt még Makó, Gyula és Herceghalom is, de Cserkeszőlő és Miskolctapolca is az első tíz között végzett.

Ami a legkedveltebb külföldi úti célokat illeti, idén a Plitvicei-tavak állnak nyerésre: ide 1 napra mennek az utazni vágyók, egy buszos kirándulás keretében. A korábbi években ősszel legtöbben Velencét és Prágát választották az utazásuk céljául. A második helyen a külföldi őszi utak népszerűségi listáján egy adriai kirándulás áll, de sokan vettek utazási bónuszt az ausztriai Medve-szurdokba, illetve prágai városnézésre is. Jellemzően tehát a közeli úti célok, a busszal megközelíthető helyek népszerűek a pár napos őszi kiruccanás idejére.

Sokan a külföldi utazásokat egy programélmény beiktatásával kívánják még felejthetetlenebbé tenni: az ausztriai Lindt-csokigyár látogatása és egy boszniai raftingolás is a TOP10-be került. A belföldi pihenések esetében inkább a wellnessprogramok keresése a jellemző, a legnépszerűbb 10 utazás fele ebbe a kategóriába tartozik.

Hány napra?

Bár az őszi iskolai szünet egy hét, a legtöbben belföldön kétéjszakás pihenést választottak az október végi, november eleji időszakban - a hosszú hétvégére szóló pihenésekből adják el a legtöbbet a Bónusz Brigád oldalain. Külföldre leginkább a kirándulásokat, az egy napos utakat keresik a felhasználók ebben az időszakban, a legtöbben a pár napos szabadságot nem használják ennél messzebbi célok felfedezésére.

A belföldi utak ára is fontos szempont egy vásárlói döntés előtt: míg 2016-ban egy két fős,három napos belföldi kikapcsolódásra átlagosan a Bónusz Brigádon utazást keresők 26.800 forintot költöttek, 2018-ban 29.500 forintot szántak egy hasonló időszak, hasonló szállására. Idén 29.100 forint volt az az átlagár, ami a legtöbb utazó elképzeléseihez illeszkedett.

Az állatkertben is startolnak a programok



Október 23-tól november 3-ig változatos Halloween-programokkal is várja a látogatókat a Fővárosi Állat- és Növénykert, amelyet az iskolai szünetben a 14 éven aluli gyermekek kedvezményesen látogathatnak. A Fővárosi Állat-és Növénykert közleménye szerint a tíznapos rendezvény ideje alatt többek között látványetetésekkel és állati tréningekkel várják az érdeklődőket. A látogatók megismerkedhetnek a bőrevő halakkal, de lesz kertészeti és bonsaibemutató is. A Holnemvolt Várban naponta kétszer állatfelvonuláson mutatják be az itt élő háziállatokat, a Cápasuliban pedig a gondozók búvárfelszerelésben a víz alá merülve etetik a cápákat, rájákat és a medencék többi lakóját.

Október 31-én a Holnemvolt Várban este 6 órától éjjel 11-ig Holnemvolt Halloweent tartanak. A jelmezben, arcfestéssel, vagy töklámpással érkező gyermekek ezt a rendezvényt díjmentesen látogathatják. A Holnemvolt Halloween tűzzsonglőr bemutatóval, családi tökfaragással, boszorkányos arcfestéssel, bátorságpróbával, "rémmesékkel", halloweeni installációval, valamint kreatív kézműves programokkal, tevegeléssel, lovacskázással és sok más érdekességgel várja a közönséget.

Mint írják, az őszi szünet időszakát is magába foglalja az Állatkert által idén is meghirdetett Nyugdíjas Ősz, amelynek ideje alatt a nyugdíjasok a szokásos nyugdíjas jegynél is kedvezményesebb belépőjegyet válthatnak.

November 4-től megváltozik az állatkerti játszópark, a Holnemvolt Vár bejáratának funkciója. Korábban létezett olyan belépőjegy is, amely csak a Holnemvolt Várban volt érvényes, azzal az Állatkert klasszikus területére nem lehetett átjönni. November első hétfőjétől azonban a Holnemvolt Vár bejárata teljes értékű állatkerti kapuként fog üzemelni - írták a tájékoztatóban.

Ezeknek a gyerekeknek jár az ingyenes étkezés



A őszi szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A közlemény felidézte, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetési programot teljes mértékben a kormány finanszírozza, megszervezése azonban az önkormányzatok feladata.

A szünidő alatt napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek - írták arra is kitérve, hogy az ingyenes gyermekétkeztetést a szülők a települési önkormányzat jegyzőjénél írásban igényelhetik az október 28. és november 1. közötti hétköznapokra.

A szülők bármikor, az őszi szünet alatt is benyújthatják kérésüket, a jelentkezésnek nincsen határideje.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételének lehetőségéről a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőt. A kérelem benyújtásához a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a szülőnek - részletezte a közlemény. Az Emmi hangsúlyozta azt is, hogy a kormány számára fontos, hogy az iskolai szünetekben is biztosítva legyen a nehéz helyzetű gyermekek számára a megfelelő étkezés.

2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. A 2020-as költségvetésben a kormány 82,5 milliárd forintot biztosít erre a célra, így 2010 óta megháromszorozódott a gyermekétkeztetésre fordított kormányzati támogatás - ismertették.