Fontos határidő jár le ma éjfélkor: erről jobb, ha tudsz!

A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozások mellett a szálláshely-szolgáltatók és az utazásszervezők is mentesülnek január végéig a munkáltatói adóterhek megfizetése alól, de ezt igényelni kell, a novemberi adómentességre szóló igényt szombat éjfélig nyújthatják be a vállalkozások a szokásos járulékbevallásban - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

Csaknem 140 ezer dolgozó munkáját mentheti meg a munkáltatói adóterhek három havi elengedése. Az adókönnyítő intézkedés több mint 16 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál - hangsúlyozta Izer Norbert.

Az adómentesség igénylése egyszerű, elég a havi adó- és járulékbevallásban az e célra kialakított mezőket bejelölni. A novemberről szóló bevallás határideje pedig december 12. - mondta az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy novemberre az adómentesség jár a vendéglátás és szabadidő ágazatban tevékenykedő vállalkozásokon túl a szálláshely-szolgáltatóknak és az utazásszervezőknek is.

Az államtitkár felidézte, a kormány a héten, az ágazati szereplőkkel folytatott egyeztetést követően döntött arról, hogy az ezekben az ágazatokban működő vállalkozások nem csak a novemberi munkáltatói adóterhek alól mentesülnek, de a decemberi és a 2021 januári alól is. E cégeknek nem kell megfizetniük e hónapokra a munkavállalók utáni szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, a rehabilitációs hozzájárulás arányos összegét, valamint a személyi jellegű kifizetések után a kivát - tette hozzá.

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben az emberek életének és egészségének védelme mellett fontos az is, hogy a korlátozásokkal leginkább érintett ágazatokat, az ott dolgozók munkáját megvédve gondoskodjon a kormány arról is, hogy megkapják a munkavállalók a fizetésüket - hangsúlyozta Izer Norbert.

A veszélyhelyzetre specializált adómentesség igénybevételének három feltételéből kettő ehhez igazodva az, hogy a cég a kedvezménnyel érintett három hónapban nem szünteti meg felmondással dolgozója munkajogviszonyát és a vele novemberben már munkaviszonyban álló munkavállaló bérét is kifizeti. Minden egyes megvédett álláshely számít - szögezte le az államtitkár, hozzátéve, hogy éppen ezért az adómentesség feltételeit nem vállalkozásonként, hanem munkavállalónként kell vizsgálni.

A harmadik feltétel, hogy az adómentességet azok a vállalkozások vehetik igénybe, amelyek 2020. május 10. és november 10. között bevételük legalább 30 százalékát vendéglátásból, sportból, szabadidős, művészeti, szálláshely-szolgáltatási, vagy utazásszervezési tevékenységből szerezték - magyarázta Izer Norbert.

Fotó: MTI/kormany.hu/Botár Gergely