Folytatódott a pofátlan(tan)ítás: notórius gyorshajtókra csaptak le a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrei ezúttal a gyorshajtókat ellenőrizték a fővárosban; senki nem számított a civil autós rendőrökre.

A rendőrök a civil autókból Budapesten nemcsak gyorshajtó autósokat, hanem motorosokat is kiszűrtek - számolt be a police.hu. A szabálysértéseket ezúttal is fedélzeti kamerával rögzítették.



A rendőröknek ezúttal leginkább a gyorshajtókkal szemben kellett intézkedniük, de ismét volt olyan autós, aki áthajtottak a piroson. A szabálysértéseket minden esetben fedélzeti kamerával rögzítették.

Egy Audi vezetője 70 km/h óra helyett 147 km/h-val, egy másik Audis szintén 70 km/h óra helyett 158 km/h-val, míg volt olyan motoros, aki 70 km/h helyett 135 km/h-val közlekedett. A gyorshajtók közül egy kapott 45 ezer forintos bírságot, míg a legtöbb sofőrt ennél nagyobb összegre, 90 ezer forintra vagy 130 ezer forintra bírságolták meg a rendőrök.

A civil autós ellenőrzéseket a Budapesti Rendőr-főkapitányság a jövőben is folytatni fogja.

Címlapkép: Getty Images