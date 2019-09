Folytatódik az őrület az M1-esen: itt kell gigadugókra készülni

Az M1-es autópálya felújítási munkálatainak részeként péntek helyett várhatóan szeptember 9-én, hétfőn nyitják meg a forgalomnak az autópálya Budapest felé vezető oldalán a Zsámbéki pihenőt és a Zsámbék-Herceghalom csomópontot, illetve aznap zárják le a Sasfészek-tó pihenőt is.

Az autópálya jelentős forgalma miatt nagyobb torlódások alakulhatnak ki a felújítási és terelési munkák idején, ezért a közlekedők türelmét kéri a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt - írják közleményükben. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a munkaterületek előtt időben kezdjék el a besorolást, alkalmazzák az úgynevezett zipzár elvet, segítsék a többi közlekedő besorolását a megfelelő sávokba, ezzel a módszerrel érdemben csökkenthetőek a torlódások.

A szakemberek arra is felhívják a közlekedők figyelmét, hogy az előjelzéseket figyelve, a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően, a sebességkorlátozásokat betartva, fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterületek mellett az ott dolgozók és saját biztonságuk érdekében. Az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A közlekedőket az autópályák fölött található digitális kijelzőkön, vagyis változtatható jelzésképű táblákon is előre tájékoztatják majd a korlátozásokról, esetleges torlódásokról.