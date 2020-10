Folytatódik a pocsék idő: hétvégére se szervezz nagyon szabadtéri programokat

Az ország legnagyobb részén többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de szombaton a délnyugati megyékben nagyobb területen is felszakadozik, csökken a felhőzet. Estig az ország északnyugati felén - nagyjából a Pécs-Debrecen vonaltól északra - várható helyenként, majd az éjszaka folyamán már több helyen eső, zápor. Hajnalra a keleti megyékben köd képződhet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentéséből.

Szombat reggel, délelőtt még elszórtan, immár az Alföldön is várható eső, zápor, majd délutánra a Dunántúlon, estére pedig a Dél-Alföldön is megszűnik a csapadék. (Az Északi-középhegység csúcsain éjszaka és szombat napközben is előfordulhat havas eső, esetleg hó.)

A Dunántúlon az északnyugati szelet pénteken még csak többnyire élénk, szombaton már többfelé erős széllökések kísérik, de szombatra már a keleti megyékben is megélénkül a nyugati, délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, 7 foknál enyhébb idő inkább csak a Nyírségben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 8 és 13 fok között alakul.

