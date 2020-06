Fizetőssé válik több szabadstrand a Balatonnál: az önkormányzatoknak kell a bevétel

Fizetőssé teszik a felújított strandokat Fonyódon és Bélatelepen. A település tavaly és idén összesen 450 millió forintot nyert strand-felújításra. A polgármester korábban azt ígérte, hogy a felújítás után sem kell majd belépőt vásárolni, most azonban a koronavírus-járvány miatt kénytelenek változtatni. Így pótolnák a hiányzó adóbevételeket.

Idén összesen 67 balatoni strand kapott állami támogatást, köztük Fonyód: a helyi strandra 70 millió, a Bélatelepire pedig 37 millió forintot nyertek. A két nagy strandon kívül további négy plázs is kapott támogatást, így csaknem 168 millió forint jutott a fonyódi strandok fejlesztésére.

A jelentős támogatás ellenére az eddig ingyenes két nagy strand mostantól fizetős lesz.

Legalább a fenntartási költségét, az odalátogatóknak ki kellene fizetni a strandoknak. A járványhelyzet a vírushelyzet miatti az adó bevételi forrása a az önkormányzatnak még jobban megerősített abban a gondolatban hogy ezeket a strandokat fizetőssé kell tennünk

- mondta Hidvégi József, Fonyód polgármestere az atv-nek. Az sem kizárt, hogy városnak végül vissza kell fizetnie a támogatást, ugyanis a pénzt a szabadstrandok fejlesztésére nyerték el. A város honlapján egyébként jelenleg is elérhető a polgármester nyilatkozata, mely szerint "a szabadstrandjaink szabadstrandok is maradnak! Nem volt a pályázat feltétele, hogy bármelyik strandunk fizetős stranddá váljon".

Sok strand kinyitott pünkösdkor, emelés is volt



A balatoni települések közül Balatonalmádiban május 29-én nyitottak ki a strandok, Alsóörsön és Csopakon 30-án. Alsóörsön interneten keresztül is lehet jegyet váltani és jegyautomatát helyeztek ki, Csopakon a korlátozó intézkedések miatt megemelték a belépő árát: az egyszeri belépő ára 1000 forintról 1600 forintra emelkedett, a kedvezményes jegy 600 forint helyett 1000 forint lett. Alsóörsön a felnőttek tavalyi 900 forintos díját 1000 forintra, 600-ról 650 forintra növelték.

Szigligeten is pünkösdkor nyílt meg a strand, itt a belépők árát 25 százalékkal emelték. A felnőttek a korábbi 800 helyett 1000 forintért használhatják a strandot az idei nyáron, és a gyerekek díja is 25 százalékkal nőtt, 400-ról 500 forintra emelkedett. Keszthelyen is pünkösdtől lehet fürdeni a balatoni strandokon, mert bár azok kapuit már korábban megnyitották, akkor még csak a sétálók előtt. Itt a múlt évi árakkal kezdődik az idei szezon. Nem zárják ki, hogy később lesz egy 5 százalék körüli emelés, de erről még nincs döntés.

Révfülöpön pünkösdtől működnek a legfontosabb szolgáltatások a strandon, de belépődíjat csak július 13-ától szednek. A díjak három éve nem változtak, a felnőttek 500, a gyerekek 300 forintért strandolhatnak egész nap a Szigeti és a Császtai strandon is.

Siófokon a pünkösdi hétvégére megnyitották a fizetős strandokat is, de belépődíjat még nem szednek. Erről a későbbiekben az időjárás alakulása alapján döntenek. Az önkormányzat az elmúlt napokban többször is azt kommunikálta, hogy a belépődíjak nem emelkednek.

Vonyarcvashegyen a Lidó strand pénztárait június 6-án nyitják. Az árak maradtak a korábbiak. A felnőttek ezer, a gyerekek, nyugdíjasok 500 forintért mehetnek be a strandra, a családijegy 2500 forintba kerül.